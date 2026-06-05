Bursalılar dikkat: 3 ilçede su kesintileri başladı
Bursa'da 5 Haziran Cuma günü BUSKİ'nin altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Çalışmalar kapsamında belirli mahallelere geçici olarak su verilemeyecek.
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5 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü Bursa'nın 3 ilçesinde toplam 3 noktada BUSKİ kaynaklı su kesintisi uygulanacak. Kesintiden Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçeleri etkilenecek.
Su kesintisi yaşanacak ilçeler:
- Karacabey (1 kesinti)
- Mustafakemalpaşa (1 kesinti)
- Osmangazi (1 kesinti)
Su kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Nilüfer
- Orhaneli
- Orhangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
5 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:30 │ Süre: 9 saat
- Konum: Canbаlı
- Sebep: Hat deplasesi çalışması
5 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı - 7 Haziran 2026 Pazar
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (günlük), zaman zaman
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hattı arızası ihtimali
5 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:15 - 13:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahar, Kanarya Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi