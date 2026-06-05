Halk TV Türkiye ASKİ Ankara için saat verdi: Kesinti olan ilçelerde arızanın sebebi açıklandı

ASKİ Ankara için saat verdi: Kesinti olan ilçelerde arızanın sebebi açıklandı Ankara'da 5 Haziran Cuma günü şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle iki ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ verilerine göre, Beypazarı ve Keçiören'de boru patlamaları geçici kesintiler uygulanacak.