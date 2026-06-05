ASKİ Ankara için saat verdi: Kesinti olan ilçelerde arızanın sebebi açıklandı
Ankara'da 5 Haziran Cuma günü şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle iki ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ verilerine göre, Beypazarı ve Keçiören'de boru patlamaları geçici kesintiler uygulanacak.
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5 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü Ankara'nın 2 ilçesinde toplam 3 mahallede ASKİ kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.
Su kesintisi yaşanan ilçeler:
- Beypazarı (1 kesinti)
- Keçiören (1 kesinti)
Su kesintisi yaşanmayan ilçeler:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Sincan
- Şereflikoçhisar
- Yenimahalle
5 HAZİRAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 00:50 - 13:00 │ Süre: 12 saat 10 dakika
- Konum: Zafer, Sabahattin Yakan Sokak, Hıdırlık Küme Evleri civarı
- Sebep: 110'luk polietilen boru arızası
5 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:20 - 12:00 │ Süre: 3 saat 40 dakika
- Konum: Basınevleri, Selçuklu Caddesi │ Karargahtepe civarı
- Sebep: Q125'lik şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi