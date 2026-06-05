Ankara'da 57 noktada elektrikler kesiliyor: 8 saati bulacak
Ankara'da 5 Haziran Cuma günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 22 ilçedeki 57 noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ kaynaklı kesintilerden yalnızca Evren, Güdül ve Pursaklar ilçeleri etkilenmeyecek.
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5 HAZİRAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü Ankara'nın 22 ilçesinde toplam 57 noktada Başkent EDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
- Akyurt (3 kesinti)
- Altındağ (1 kesinti)
- Ayaş (2 kesinti)
- Bala (4 kesinti)
- Beypazarı (2 kesinti)
- Çamlıdere (1 kesinti)
- Çankaya (3 kesinti)
- Çubuk (2 kesinti)
- Elmadağ (3 kesinti)
- Etimesgut (2 kesinti)
- Gölbaşı (7 kesinti)
- Haymana (2 kesinti)
- Kahramankazan (2 kesinti)
- Kalecik (1 kesinti)
- Keçiören (5 kesinti)
- Kızılcahamam (1 kesinti)
- Mamak (2 kesinti)
- Nallıhan (1 kesinti)
- Polatlı (3 kesinti)
- Sincan (7 kesinti)
- Şereflikoçhisar (1 kesinti)
- Yenimahalle (1 kesinti)
Elektrik kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Evren
- Güdül
- Pursaklar
5 HAZİRAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikli, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Çalışkan, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Şerefligökgöz, Eskikışla, Gedik, Yamak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 219, Yusuf Gül Gök, 240, 216, 203, 224, Ayaş Ankara, 230, Tuna Boylu, 235, 245, 200, Arıklar Mevki, 226, Sanayi Sitesi, 202, 204, Arıklar Girişi Yolu, Fatih Sitesi, Şevket Çifçioğlu Küme, 201
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 17:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek, Emek (Yeni)
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyükboyalık
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak, Bezirhane Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Tepeköy, 18 Nolu, Sulubük, Eğilmez Kale Mevki, Karaağıl, 106, 20 Nolu, Şehit Volkan Pilavcı, Erdemli 2 Kümesi, Kaldırım, Akkoşan, Hacıyusuflu, Halildede, Erdemli 1 Kümesi, Alıcıyeniyapan, Karabucak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Fatih Sultan Mehmet Afşar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale_1, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı, Çukur Çeşme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dibekören, Gürağaç, Gürsöğüt, Kargı, Yalnızçam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beşevler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 12:15 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 5030, Şehit Eren Bülbül, 3381/3
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 1907, 1824
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 16:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi K.Y. Koop., Şehit Eren Bülbül, Park, 3367
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:20 - 15:30 │ Süre: 6 saat 10 dakika
- Konum: Sancak 6, Çankırı, Sancak 5, Ebu Hanefi, Kuğu, Kamil 1, Melek 6, Yıldız Küme, Millet, Tekin Işık, Bağ, Sefahat, Beşparmak, Asya 5, Anıt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 106, Bağ, Meteoroloji, Küşe, Tokluoğlu, Menderes, Çal 1, Çoraklık, 3, Harman 2, Büyük Cami, Kayıbağı, Çal, Koç, Karaköy, 33, Harman 1, Kayalı, Ulucak, Harman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Büyük Cami, Tokluoğlu, Özel_2, 33, Ekşi, Karakol, Çalış, 57, 17, Molla Ahmet, Şehir Yolu, 42, Talat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 30, 33, Tokluoğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 801, 4331, 804, Elvankent Banka Konutları
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 2842, Gölsite Koop.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 1907, 1824
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak, Bezirhane Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yaylabağ, Yurtbeyi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ballıkpınar Mahallesi, 1653, 1680, S.S.Ofisliler Kon.Yap.Koop., Hacımuratlı K.Y.Koop., Hanımeli, Esence, Akbaşak, S.S Çatalarmut 113799 Ada, Ihlamur, S.S Çatalarmut 113815 Ada, S.S Çatalarmut 113791 Ada, Ballıkpınar Küme, S.S Çatalarmut 113816 Ada, S.S Çatalarmut 113805 Ada, S.S Çatalarmut 113817 Ada, S.S Çatalarmut 113814 Ada, S.S Çatalarmut 113806 Ada, Şehit Cüneyt Kandemir, S.S Çatalarmut 113793 Ada, Koparan77, Koparann, Gülbahçe, Topaklı, Hacımuratlı, Altınbaşak, Elif Doğa K.Y.Koop., Yeşilyayla, Velihimmetli Mahallesi, Turnaçayırı, Koparan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yurtbeyi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikli, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Çalışkan, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Şerefligökgöz, Eskikışla, Gedik, Yamak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İymir, Karalar Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Karalar Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1041, Lezgi, Sarıbeyler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 663, 654, 834, 657
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 628, 620
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çalseki, Sarıbeyler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 654, 640, 635, 715, 644
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Doymuşören
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Natoyolu, 857, 855, 854
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 693/4, İmam Alim Sultan, Şehit Turhan Açıkgöz, 717, 715/1, 731/9, 715/2, 699/1, 698/1, 691, 702/5, 702/7, 702/9, 692, 694, 702/6, 581, 713, 714, 702/1, 699, 398, 705, 706, 704, 707, 702/2, 715, 701, 702, 702/8
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 113, Akdere, Hürriyet 10, İnönü, Muhsin Yazıcıoğlu, 108, 124, 110, Yakapınar, Bozyaka, Çomak, Uzunöz, Oklalar, Durhanlar, Baraman, Karacasu, Doğandere, Çiller, Çalıcaalan, Danişment, Güzelöz, Kabaca, Dereköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Avşar Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikli, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Çalışkan, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Şerefligökgöz, Eskikışla, Gedik, Yamak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Güvercin, Huzur, Menekşe, 6, Fırat, Pehlivan, Latif
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cengizhan, 652, 887, 718, 715, Melih Gökçek, 61, 713, 716, 711, 717, Kıbrıs, 712, 714, 707, 63, 62, Ahmet Koparan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Aaaa, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 14:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Dergi, 812, Gür, Ayaş Ankara Yolu, Yenikent 37
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 14:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Figen, Papatya, Eğri, Polatlı 1, Martı, Erda, Nergiz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 832, 838, 831, 840, Necip Fazıl, 836, 834
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:45 - 17:45 │ Süre: 2 saat
- Konum: Elmas, Kaya, Ayaş, Şehit Fatih Tezel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karamollauşağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 2123, 2138, 2139, 1949, 2102
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi