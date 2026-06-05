ASKİ rakamları açıkladı: Haziran bereketi geçen yılı ikiye katladı

Ankara barajlarında yükseliş hız kazanarak devam ediyor. ASKİ'nin 5 Haziran Cuma günü açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 49,14, aktif doluluk ise yüzde 43,21 oldu. Bir önceki gün 0,02 puanlık artışla yavaşlama sinyali veren tempo, bugün 0,10 puanlık artışla yeniden ivmelendi.

Barajlardaki toplam su 714,8 milyon metreküpe, aktif kullanılabilir su ise 563 milyon metreküpe çıktı. Geçen yılın aynı tarihinde barajlarda 427 milyon metreküp su bulunuyordu ve aktif su 238 milyon metreküple sınırlıydı. Başkentin aktif su rezervi geçen yılın 2,36 katında seyrediyor.

Haziran ayının barajlara taşıdığı su geçen yılı çoktan ikiye katladı. Ayın ilk dört gününde toplam 10 milyon metreküp su girişi kaydedildi. Geçen yılın tüm haziran ayında barajlara giren su yalnızca 5,6 milyon metreküptü.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (5 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,68

%43,68 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %85,35

%85,35 Eğrekkaya Barajı: %81,74

%81,74 Kavşakkaya Barajı: %72,42

%72,42 Çubuk 2 Barajı: %70,56

%70,56 Kurtboğazı Barajı: %33,89

%33,89 Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %5,20

ÇAMLIDERE'DEN TEK GÜNDE 850 BİN METREKÜP SU ÇEKİLDİ

Son verilere göre Çamlıdere'den çekilen günlük su miktarında sıçrama yaşandı. ASKİ verilerine göre 5 Haziran'da Çamlıdere'den 850 bin metreküp su çekildi. Bir önceki gün bu rakam 650 bin, ondan önceki gün ise 524 bin metreküptü. Üç gün içinde Çamlıdere'ye yüklenen günlük çekim miktarı yüzde 62 arttı.

Aynı gün Kesikköprü'den hiç su çekilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Normalde günde 200-300 bin metreküp su katkısı sağlayan Kesikköprü'nün devre dışı kalmasıyla yük Çamlıdere ve Kurtboğazı'na kaymış görünüyor. Kurtboğazı'ndan 470 bin metreküp çekilirken, İvedik Arıtma Tesisi'ne toplam 1 milyon 321 bin metreküp su gönderildi.

Çamlıdere'de şu an 484 milyon metreküp su bulunuyor ve doluluk yüzde 43,68. Aktif kullanılabilir su olan 563 milyon metreküp, günlük 1,44 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde Ankara'nın yaklaşık 391 günlük su rezervi olduğu görülüyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara geçen yılın Aralık ayında aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerilerken su krizinin eşiğine gelmişti. Bu zor dönem, baraj doluluk oranlarının başkentin günlük yaşamını ne kadar doğrudan belirlediğini gösterdi. Dokuz barajın birbirini beslediği kaskad sistem sayesinde Ankara'nın su güvenliği tek bir barajın değil, tüm zincirin performansına bağlı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Bir barajın içindeki suyun, o barajın taşıyabileceği maksimum su miktarına olan oranına baraj doluluk oranı deniyor. Yağışlar ve kar erimeleri bu oranı yükseltirken, şehrin günlük su tüketimi ve sıcak havalardaki buharlaşma düşürüyor. ASKİ bu oranı her gün güncelleyerek açıklıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK ARASINDAKİ FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Barajların tabanında, fiziksel yapı nedeniyle pompalanıp şebekeye verilemeyecek bir su katmanı bulunuyor. Ölü hacim olarak adlandırılan bu katman toplam doluluk hesabına dahil ediliyor, ancak aktif doluluk yalnızca gerçekten Ankara'nın musluklarına ulaştırılabilecek suyu kapsıyor. Bugün toplam doluluk yüzde 49,14 iken aktif doluluk yüzde 43,21; aradaki farkın sebebi ölü hacim.

ANKARA BARAJLARINDA YAZI RAHAT GEÇİRMEK İÇİN DOLULUK NE OLMALI?

Su yönetimi uzmanları toplam dolulukta yüzde 30'un altını kritik bölge, aktif dolulukta yüzde 20'nin altını alarm noktası olarak tanımlıyor. Yaz öncesinde toplam oranın yüzde 40-50 bandına ulaşması hedefleniyor.

Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık su ihtiyacının yaklaşık üç katı olduğundan düşük görünen yüzdeler bile büyük miktarlarda suya karşılık gelebiliyor, ancak asıl belirleyici olan aktif kullanılabilir suyun günlük tüketime oranı.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE ANKARA'DA GÜNLÜK HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Doluluk oranı düştükçe önce şebekedeki su baskısı zayıflıyor ve özellikle yüksek katlarda musluklardan su gelmemeye başlıyor. Durumun ağırlaşmasıyla birlikte belirli saatlerde veya bölgelerde dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. Ankara 2025 Aralık'ında aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilediğinde barajlar fiilen tükenme noktasına gelmiş ve kentte kapsamlı kesintiler yaşanmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başkentin dokuz barajı ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu üretmek için çalışıyor. Tek istisna olan Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı içme suyunun yanı sıra yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji de üretiyor. Kentin su yükünün büyük bölümünü taşıyan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan başkentin şebekesine veriliyor.