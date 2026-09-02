5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Hemşire hakkında karar verildi

Kahramanmaraş’ta yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın davasında yeni karar çıktı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, davayı 19 Ekim 2026 tarihine erteledi.

5 GÜNLÜK BEBEĞE ŞİDDET UYGULADI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören 5 günlük Deniz Esin Bozoklar’a yönelik şiddet nedeniyle açılan davanın görülmesine Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık savunma yaptı. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

“PİŞMANLIĞIM ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan sanık savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir. Gelen son Adli Tıp raporunda benim darbetmem ile ilgili bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Yürüme bozukluğu bebeğin kendi hastalığından kaynaklıdır. Eylemden 5 gün sonra kırık tespit edilmiştir. Mağdur çocuktaki rahatsızlık benim eylemim ile gelişmemiştir.”

Bebeği kendisinden sonra teslim alan hemşirenin beyanına da değinen Bağrıyanık, bebeğin o sırada sağlık yönünden herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının ifade edildiğini söyledi.

Bağrıyanık, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Hak mahrumiyeti içindeyim, ayda bir kez kızımı görebiliyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

“GÖRÜNTÜLER UYGUN DEĞİL, ANCAK İLLİYET BAĞI YOK”

Sanık avukatı Mustafa Çaprak da dosyaya gelen raporda müvekkilinin eylemi ile çocukta meydana gelen sağlık sorunları arasında illiyet bağı kurulmadığını savundu.

“MÜVEKKİLİMİN TAHLİYESİNİ İSTİYORUM” DEDİ

Çaprak, “Elbette ortadaki görüntüler uygun değildir. Anne 33’üncü haftada erken doğum yapmıştır ve riskli bir gebelik yaşamıştır. Kırık müvekkilimden kaynaklı değildir” dedi ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mağdur tarafın vekili Sait Bolat ise önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, ara kararında sanık hemşirenin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava'nın, Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun dosyaya ulaşması için 19 Ekim 2026 tarihine ertelendiği öğrenildi. DHA)