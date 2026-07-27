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Halk TV Türkiye 5 gündür her yerde aranıyordu: Irak sınırında önce atı sonra kendisi bulundu

5 gündür her yerde aranıyordu: Irak sınırında önce atı sonra kendisi bulundu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gün önce kaybolan 25 yaşındaki Şevket İzci'nin cansız bedeni, atının ölü bulunduğu Irak sınırındaki köy yakınlarında derede bulundu.

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5 gündür her yerde aranıyordu: Irak sınırında önce atı sonra kendisi bulundu
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Hakkari'nin Irak sınırında Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan 25 yaşındaki Şevket İzci'den 5 gündür haber alınamıyordu. Gencin kaybolmasının ardından yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ile gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

5 gündür her yerde aranıyordu: Irak sınırında önce atı sonra kendisi bulundu - Resim : 1

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ATININ BULUNDUĞU BÖLGEDE YOĞUNLAŞILDI

Arama faaliyetleri devam ederken, Ortaklar köyü yakınlarından geçen derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen bir atın ölü olarak bulunması üzerine arama kurtarma çalışmaları, atın ölü bulunduğu dere yatağı ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

5 gündür her yerde aranıyordu: Irak sınırında önce atı sonra kendisi bulundu - Resim : 3

Ekiplerin ve gönüllü vatandaşların bölgede yürüttüğü çalışmaların 5. gününde kayıp gencin cansız bedeni köyün yakınındaki derede bulundu. Şevket İzci'nin cenazesi, olay yerinde yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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