5 günde 7 milyondan fazla para dağıtıldı! Kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Beykoz Belediyesi'nde düzenlenen Tapu Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, vatandaşların projeye çok yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti. Sisteme kayıt yaptıran toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bini aştığı görülürken, sadece ilk 5 günlük süre zarfında 7 milyon 621 binin üzerinde içecek ambalajının Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerine iade edildiği açıklandı.

YILLIK 30 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ HEDEFİ

Projenin uzun vadeli hedeflerine ve ekonomik yansımalarına da değinen Bakan Kurum, bu uygulamanın Türkiye ekonomisine olumlu yönde etki yaratacağının altını çizdi. Bakan Murat Kurum, “Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız” dedi.

"SIFIR ATIK BAŞARISINI DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin önemli bir adımı olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesine yönelik “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi bugün artık dünya çapında örnek gösterilen bir başarı hikayesine dönmüştür. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulamaya aldığımız Depozito Yönetim Sistemimizle bu başarıyı daha ileriye taşıyoruz. DOA makinelerimize şişeleri atıyorsunuz, her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri alıyor, dönüştürüyor, ekonomiye kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi’nin 1-5 Temmuz verilerinin toplamına göre, toplanan ambalaj adedi 7 milyon 621 bin 974 oldu. Toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyon 385 bin 673'e yükseldi. (ANKA)