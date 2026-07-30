5 bin yıllık antik kentte ezber bozan keşif: Tiyatronun altından bambaşka bir tarih çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde süren kazılarda, erken Roma Dönemi'ne tarihlenen tiyatronun altından Helenistik Dönem izleri çıktı. Yapının Traklara ait açık hava kutsal alanı üzerine inşa edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Perinthos Antik Kenti'nin Bayraktepe mevkisindeki kazı alanında 2022 yılından bu yana süren tiyatro çalışmaları, beklenmedik bir bulguyla sonuçlandı. Trakya'nın en büyük tiyatrosu olarak nitelendirilen yapının altından Helenistik Dönem'e ait izlere ulaşıldı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Özellikle tiyatronun yapım evreleri erken Roma diye düşündük ama daha öncesine ilişkin Helenistik Dönem'e ilişkin de izlere rastladık, bu da önemli bir sonuç" dedi.

6 METRE DOLGUNUN ALTINDAN BASAMAKLAR ÇIKIYOR

2026 Haziran'ında başlayan yeni sezon çalışmaları tiyatro ve Mola Burnu olmak üzere iki alanda sürüyor. Tiyatroda Kavea'nın üst kademeleri ile Vomitoryum kısmında ilerleyen ekip, oturma basamaklarının plan şemasını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Ancak 6 metrelik dolgu nedeniyle çalışmalar ağır ilerliyor.

Çeşitli üniversitelerden gelen 30 öğrenci, uzmanlar ve 30'a yakın işçiyle toplam 49 kişilik bir ekip sahada görev yapıyor.

TRAK KUTSAL ALANI ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ OLABİLİR

Erdem, tiyatronun bir ana kaya üzerine şekillendirildiğini ve bu kayanın Traklara ait açık hava kutsal alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündüklerini vurguladı. Bu tespit Trakya arkeolojisi açısından son derece nadir bir bulgu niteliği taşıyor.

1,5 kilometrelik Akropolis alanındaki yapıların tamamı gömük durumda. Tiyatro, toprak üzerindeki izlerinden fark edildiği için kazıya bu yapıdan başlandı.

BERGAMA VE EFES'LE YARIŞIYOR

Prof. Dr. Erdem, henüz dörtte biri kazılabilen yapının Bergama Tiyatrosu ve Efes ile rahatlıkla karşılaştırılabilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Kazının ne zaman biteceğine dair net bir tarih veremediğini ifade eden Erdem, dolgu kalınlığının ve işçi sayısının belirleyici olacağını söyledi.

İlerleyen aşamalarda Akropolis'in batı kısmında 2021 yılında açılan Nekropolis'te de çalışmalar sürdürülecek.

BALKANLAR'DAN BİLİM İNSANLARI AKIYOR

Kazı alanına yalnızca yerel halkın değil, yabancı ziyaretçilerin de ilgisi artıyor. Erdem, özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan çok sayıda bilim insanı ve müzecinin geldiğini vurguladı. Yerli turizm şirketleri de alanı rotalarına eklemeye başladı.

Erdem, bölge halkının bilinç düzeyinin her geçen yıl arttığını ve arkeoloji bölümlerinde okuyan yerel gençlerin kazılara öğrenci olarak katıldığını belirterek, "Halk kendileri geliyor. Seyrediyorlar, kazıya geliyorlar, yemekler getiriyorlar" dedi.

(DHA)