Halk TV Türkiye 5 bin lira için kuzenini öldürdü: Suriye'ye kaçarken yakalandı

Adana'da 5 bin lirasını ödemeyen kuzeni Ehmed Zerzur'u öldüren 32 yaşındaki Hasan Zerzur, Suriye'ye kaçarken Hatay'da yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Hasan Zerzur, kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur ile parayı vermediği için tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

