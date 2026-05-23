5 aydır kapalı olan yol açıldı: Son karar komisyonun

Van'da yoğun kar ve özellikle de çığ riski sebebiyle geçen sene aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı.

20 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN SONUNDA AÇILDI

11 araç ve 17 personel ile kar yığınlarını temizlemek için çalışma yürütüldü. Ekipler zaman zaman 8 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele etti.

Yaklaşık 20 gündür zorlu mücadele veren Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yol 5 ayın sonunda açıldı.

Fiziki olarak açılan yolun araç geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine ise Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kurulan Çığ Komisyonu karar verecek.

Ekip şefi Murat Yücel, kara yolunda 20 gündür çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bugün fiziki olarak yolu açtık. Ama resmi olarak açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Ona komisyon karar verecek. Çok zorlu bir coğrafyada çalışıyorduk. Çığlar ve kayalar düşüyordu ama biz önlemlerimizi alıyorduk. Kısım kısım bazı yerlerde 10 metre kar kütleleri vardı" ifadelerini kullandı.

42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020’de yaşanan 2 çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybederken, 85 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. (DHA)