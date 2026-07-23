481 daireli sitede 130 bin TL'lik aidat krizi! 2 yönetici gözaltına alındı sandalyeler havada uçuştu

Silivri'nin Çanta Mahallesi'nde bulunan 481 dairelik bir sitede, 18 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleştirilen toplantıda tartışma şiddete dönüştü. Site yönetiminin aidatlara keyfi olarak zam yapması ve her daireden ek gider adı altında 130 bin lira talep ettiğini öne süren site sakinleri için bu kararlar bardağı taşıran son damla oldu. Toplantı esnasında bir bina sakininin yönetime yönelik eleştirileriyle tırmanan gerginlik, kısa sürede tekmeli, yumruklu ve sandalyelerin havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü. Olayın büyümesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan kavgada yaralanan üç kişi kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alınırken, olayların fitilini ateşlediği iddia edilen iki site yöneticisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen yöneticiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KANUNLARI TANIMIYORLAR, BİZİ MAĞDUR EDİYORLAR"

Site sakinleri adına konuşan Ömer Akkurt, yönetimin Kat Mülkiyeti Kanunu'nu uygulamadığını ve kat maliklerinin haklarını yok saydığını dile getirrerek, "Buradaki uygunsuz düzene karşı insanların isyanıdır. Konuşmak isteyen insanları susturmaya çalışıyorlar. Burada olan hiçbirşeyin kanunda yeri yoktur. En son alınan Kat mülkiyeti kanununu uygulamıyorlar; uygulamak istemiyorlar. Kat maliklerinin almak istedikleri aidat belirlemelerini kabul etmiyorlar. Ben yaptım oldu diyorlar. Bu olaya el atılmasını istiyoruz. Devletin aldığı son karar 22 Mayıs 2026'da alınan kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık, olağanüstü toplantı talebinde bulunduk. Bu talep kabul edilmedi. Burada çıkan fiyatlar insanları mağdur ediyor. 2 ay içerisinde kısa bir sürede bin 150 liradan, bin 500 liraya çıkarıldı. Yetmedi, 11 bin 250 lira ve 130 bin lira ek gider. Bunların kararını verecek kişiler bizleriz." dedi.

"KOLUNDA BİLEZİKLER VAR BOZDUR VER"

Başka bir site sakini, site yöneticisi Yahya Bey'in ödeme zorluğu çeken bir vatandaşa kolundaki bilezikleri bozdurmasını söylediğini iddia ederek, "11 bin 250 lira parayı gelip de öderim dediğim zaman, bana Yahya Bey 'Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi' diye konuştu. Diğer bir site sakini Seyit Naci Ertürkoğlu, ''Bu arkadaş bunların kabul edilmeyeceğini bildiği için kesinlikle Genel Kurul Kararını uygulamıyor. Bunu aidatlarda da gösterdi. Olağanüstü toplantı yapılması gerekirken, olağanüsü karar alınması gerekirken 'Ben topantı yapmayacağım' bin 150 liralık aidatımızı bin 500 lira yaptı." diye konuştu.

"DAİRE SAKİNLERİNİ, BİZLERE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

Site sakinlerinden Adem Altıner ise yöneticinin WhatsApp gruplarında kendilerine yönelik hakaret içerikli kelimeler kullandığını, insanları ayrıştırarak kışkırtmaya çalıştığını ifade ederek, ''Whatshapp grubuna çeşitli hakaretlerde bulunarak, bizler için 'Güruh', '3-5 kişi', 'İşe yaramayan kişiler' cümleleirini kullanarak bizleri değersiz gibi göstererek diğer daire sakinlerini, bizlere karşı kışkırtmaya çalıştı. Ömer arkadaşımıza diğer daire sakinlerini kışkırtmaya çalıştı. Bu kavga bunun sonucunda oldu. Dün akşam toplandık, toplantıda biz sorularımızı sormaya başlayınca 17 Mayıs ilk Genel Kurul yapıldı burada. Usulsuz bir Genel Kurul bu. Tebligat kanuna uyulmadan, Kurulda Yahya Bey resmi olmadan kazandı; çünkü burada bir çoğunluk yok. Avukatıda vardı, birçok duruma engel oldu. Aynı zamanda orada alınan kararların hepsinin resmini çektik. Tabi bu durum Yahya bey'in hesabında yoktu. Daha sonra kendi kafasına göre bir bütçe hazırlayıp insanların karşısına Olağanüstü Genel Kurul diye, imzalattırmak için dairelere evrak göndermeye başladı. Kendisine telefon ettim, 'Bu şekilde olmaz, siz resmi olarak yönetici değilsiniz. Bu kadar kişiyle seçim olmaz, sizden ricam insanları toplayın bu insanları dinleyin sizin yaptığınız işler usulsuzdur.' dedim Bugün kendisine söylemiş olsak bile Yahya Bey 'in kendisi buna itiraz edecek. Yahya Bey ise bana 'Bu gibi usulsüzlükler olur' dedi bana" dedi.

Site sakinleri, açıklamaların ardından mevcut yönetimin değişmesi amacıyla imza kampanyası başlattı. Grubun yürüyüş yapma girişimi ise jandarma engeline takıldı. (DHA)