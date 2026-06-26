48 ilde çetelere dev operasyon, 841 gözaltı! Karacellatlar, Atariciler, Polatlar, Barbaroslar, Kurşunlar...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde suç örgütleri ve benzer nitelikteki suçlara yönelik 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Kurşunlar, Atariciler, Karacellatlar, Barbaroslar (Daltonların ismini de kullanıyorlar), Polatlar, Tatarlar ve Söyüncüler gibi suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yapılara yönelik ülke genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gürlek’in açıklamasına göre operasyonlar, emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Toplam 48 dosya kapsamında düzenlenen operasyonların 35’i, TCK 220 kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuna yönelik gerçekleştirildi. Bu dosyalarda 24 ilde 711 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte uyuşturucu, silah kaçakçılığı, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik 13 operasyonda ise 130 şüpheli hedef alındı.

Gürlek, geçtiğimiz günlerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Bakan Gürlek, operasyonların 18 Haziran 2026 tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında vurgulanan kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun korunması hedefi doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Gürlek, “Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini; yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.” dedi.

ADANA'DA KURŞUNLAR VE ATARİCİLER

Adana’da Kurşunlar isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aynı kentte Atariciler isimli suç örgütüne yönelik dosyada ise 40 şüpheli hedef alındı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde de İrfan K. liderliğinde olduğu belirtilen yapıya yönelik operasyon düzenlendi. Bu dosyada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

KARACELLATLAR'A OPERASYON

İstanbul Bakırköy merkezli dosyada Karacellatlar isimli silahlı suç örgütü hedef alındı. Belgelerde, Vedat A. ve “Yıldıray” lakaplı Samet Ö'nün liderliğini yaptığı belirtilen örgütün 48 farklı eyleme karıştığı aktarıldı. Dosyada 87 şüpheli tespit edildi.

BARBAROSLAR YAPILANMASI

Elazığ merkezli başka bir dosyada ise Daltonlar örgütünün nüfuzunu kullandığı belirtilen Barbaroslar adlı yapılanma hedef alındı. Ahmet Musab K. liderliğindeki yapılanmaya yönelik dosyada 28 şüpheli yer aldı.

POLATLAR VE TATARLAR

Gaziantep’te Reşat P. liderliğindeki Polatlar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kilis’te ise iki ayrı dosya öne çıktı. Halk arasında Tatarlar olarak bilinen ve Emre T. liderliğinde olduğu belirtilen yapıya yönelik operasyonda 12 şüpheli hedef alındı. Aynı kentte İbrahim Halil K. liderliğindeki yapıya yönelik dosyada da 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ, MANİSA VE DİYARBAKIR'DA OPERASYON

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Metin S. liderliğindeki Söyüncüler ailesine yönelik tefecilik soruşturmasında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Özgür G. liderliğindeki silah kaçakçılığı şebekesine yönelik dosyada ise 6 şüpheli yer aldı.

Manisa’da Fetullah A. liderliğinde olduğu belirtilen yapıya yönelik operasyonda 10 şüpheli hedef alındı. Akhisar’da ise Rahmi D. liderliğindeki yapının “Uzman Otomotiv” adı altında tefecilik, tehdit ve baskı yoluyla vatandaşların malvarlığına yöneldiği belirtildi. Bu dosyada 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır’da Aykut E. liderliğindeki uyuşturucu ve silah yapılanmasına yönelik dosyada 23 şüpheli yer aldı.

SINAV USULSÜZLÜĞÜ, DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS DOSYALARI

Konya Beyşehir’de ehliyet sınavlarında kopya düzeneği ve “joker aday” kullanıldığı iddiasıyla Gökhan A. liderliğindeki şebekeye operasyon düzenlendi. Dosyada 13 şüpheli hedef alındı. Şanlıurfa’da da benzer nitelikteki “joker aday” soruşturmasında 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ’da “Ares Management Future” ve “Türkiye Petrolleri Yatırım Ortaklığı” isimleriyle yüksek kâr vadeden sözde borsa yatırım firmaları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 32 şüpheli tespit edildi.

MİTÇİYİM DEMİŞLER

Aydın Söke’de Osman Erdem E. liderliğinde olduğu belirtilen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin kendilerini MİT mensubu ve banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşların hesaplarını boşalttığı belirtildi.

Karaman’da ise yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı para akışına aracılık ettikleri değerlendirilen 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

MOTOSİKLETLİ KURŞUNLAMALAR...

Genel asayiş ve suç operasyonları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa’da kamuoyunda “sokak çeteleri” olarak bilinen, motosikletli kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtilen 28 şüpheli tespit edildi.

Muğla Fethiye merkezli dosyada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve villalarda göçmen sakladıkları belirtilen 19 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ağrı’da silah ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli hedef alındı. Hatay Kırıkhan ve Tunceli’de uyuşturucu madde imal ve ticareti dosyalarında toplam 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.