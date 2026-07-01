4,5 milyon kişi tarihin sıfır noktasına tanık oldu

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski inanç merkezi kabul edilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 8. yılında toplam 4 milyon 409 bin 590 ziyaretçiye ulaştı. Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, 2026 yıl sonu hedeflerinin 1 milyon olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'nın kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında yer alan Göbeklitepe, 1 Temmuz 2018'de Bahreyn'deki 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Aradan geçen 8 yılda alanı toplam 4 milyon 409 bin 590 kişi ziyaret etti.

BİR ÇİFTÇİNİN TARLASINDA BAŞLAYAN YOLCULUK

Göbeklitepe'nin varlığı ilk olarak 1963 yılındaki yüzey araştırmalarında tespit edildi. Ancak en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin topraktan çıkardığı heykelle gün yüzüne çıktı.

1995'te başlayan sistemli kazılarda neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürleriyle bezeli 'T' biçimli dikili taşlar bulundu.

Alan 2011'de UNESCO'nun geçici listesine alındı, 2018'de ise kalıcı listeye girdi. 2019'da 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısı belirgin biçimde arttı. Kovid-19 salgını, deprem ve sel felaketi dönemlerinde yaşanan düşüşe rağmen alan ilgiyi hiç yitirmedi.

2026'NIN İLK YARISINDA 320 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, Göbeklitepe'nin kent ve bölge turizmi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türkmen, "Göbeklitepe, Şanlıurfa için bir şans. Biraz daha iddialı olacak ama aslında Türkiye için bir şans. Bölgemiz, Taştepeler Projesi ile beraber adeta 12 ayrı noktada yapılan kazı çalışmalarıyla dünyanın doğrudan çekim merkezi olma noktasında çok ciddi bir ivme kazanmıştır" dedi.

2026'nın ilk 6 ayında aşırı yağışlara rağmen 320 binin üzerinde ziyaretçi alan Göbeklitepe'de yıl sonu hedefinin 1 milyon olduğunu belirten Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerde UNESCO'nun eğer bir eseri varsa yabancı turist gözüyle baktığımız zaman orası mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Şanlıurfa bu konuda çok önemli bir yere sahiptir. Bir tane kalıcı, iki tane de aday var. Balıklıgöl ve Harran bu adaylardan biridir. Önümüzdeki yıllarda Karahantepe de kalıcı listeye girecektir."

Türkmen, özellikle altyapı eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÖRÜNCE FARKLI DUYGULAR BESLEDİM"

Göbeklitepe'yi ilk kez ziyaret eden Almanya'dan gelen Sabri Şahin, alanı internetten araştırdıktan sonra merak edip geldiğini söyledi. Şahin, "Geldik, gördük, eserler ve figürler çok eski. Burayı gördüğüm için sevindim. Çok güzel bir yer. İnşallah başkalarını da çıkarırlar" dedi.

Aksaray'dan gelen Sevil Ünlü, Türkiye'nin her köşesinin tarih cenneti olduğunu belirterek Göbeklitepe'nin en eski ve en güzel örneklerden biri olduğunu ifade etti. Ünlü, "Daha derin bir tarih olduğunu gördüm. Görünce daha farklı duygular besledim. Birebir görmek gerçekten daha farklı" diye konuştu.

Mersin'den gelen Gülsüm Sayın ise ilk ziyaretinde alanı çok beğendiğini belirterek herkese tavsiye etti.

(AA)