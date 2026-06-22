4.5 milyara yalı satılan ilçede hava kirliliği yüzde 90 arttı

İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'nin hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen hava kirliliği raporları ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı kirlilik verileri ortaya çıktı. 2025 ve 2026 yılları arasındaki düşüş dikkat çekerken, İstanbul Boğazı'ndaki yalılarıyla ünlü Sarıyer, hava kirliliği artışı ile sürpriz yaptı. Sultangazi'deki hava durumu hem en yüksek hem de en düşük değeri vermesiyle şaşırttı.

4.5 MİLYARA YALI SATILAN İLÇEDE HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 90 ARTTI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre, kent genelinde hava kirliliği bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 8 azaldı. Ortalama partikül madde değeri 2026 Mayıs’ta metreküp başına 31,2 mikrogram olurken, 2025’te bu değer 34 mikrogram seviyesindeydi.

Çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından hazırlandı. Verilerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hava kalitesi ölçüm istasyonları kullanıldı.

Mayıs ayında en yüksek kirlilik 3 ölçüm istasyonu bulunan Sultangazi’de 54,62 mikrogram ile “Sultangazi 3” istasyonunda ölçülürken, en düşük değer 17,37 mikrogram ile yine Sultangazi’de “Sultangazi 1” istasyonunda kaydedildi.

4.5 MİLYARA YALI SATILAN İLÇEDE HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 90 ARTTI

İlçeler bazında en yüksek artış yüzde 90,57 ile 4.5 milyar liraya yalı satılan lüks semt Sarıyer’de oldu. Sarıyer'i yüzde 79,39 ile Arnavutköy’de takip etti.

Buna karşılık en sert düşüş yüzde 58,59 ile Sultangazi’nin “Sultangazi 1” istasyonunda kaydedildi.

Meteorolojik koşulların da etkili olduğu dönemde, Marmara Bölgesi’nde artan yağışların atmosferdeki kirleticileri temizleyerek hava kalitesini iyileştirdiği belirtildi.

HAVA KİRLİLİĞİ HANGİ SEVİYEDE OLMALI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen standartlara göre hava kalitesi açısından insan sağlığı için en ideal ve sağlıklı kabul edilen ortalama değerler 0 ile 50 AQI (Hava Kalitesi İndeksi) arasıdır.

Hava kalitesi ölçülürken partikül maddeler (PM2.5 ve PM10) bu indekse dönüştürülür. Sağlığınızı korumak için baz almanız gereken mikrogram cinsinden yıllık ortalama hedef değerler şunlardır:

PM2.5 için sağlıklı yıllık ortalama: En fazla 5 µg/m³ olmalıdır.

PM10 için sağlıklı yıllık ortalama: En fazla 20 µg/m³ olmalıdır.

Anlık veya günlük ölçüm cihazlarında gördüğünüz değerlerin sağlık karşılıkları şu şekildedir:

0 - 50 (Yeşil / İyi): Sağlık için en uygun ve güvenli seviyedir.

51 - 100 (Sarı / Orta): Kabul edilebilir düzeydir ancak çok hassas kişilerde hafif risk oluşturabilir.

101 - 150 (Turuncu / Hassas): Yaşlılar, çocuklar ve solunum hastaları için risklidir.

151 ve üzeri (Kırmızı / Sağlıksız): Herkes için sağlık sorunları yaratabilecek tehlikeli seviyedir.

Bulunduğunuz bölgedeki güncel hava kalitesi değerlerini görmek ve sağlığınızı korumak adına atabileceğiniz adımları öğrenmek için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı platformunu ziyaret edebilirsiniz.

İşte İstanbul'da ölçülen hava kirliliği değerleri: