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Halk TV Türkiye 45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 45 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin;

Yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları,

Aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları,

Yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilere ait MASAK’tan alınan hesap hareketleri, Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı.

BANKA HESAPLARINDA 84 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin hacminin 84 milyar 293 milyon 213 bin TL olduğu tespit edildi.

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BAKANLIKTAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yasa Dışı Bahis Operasyon
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