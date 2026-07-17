45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 171 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 244 şüpheliden 171'i tutuklandı. Operasyon kapsamında incelenen banka hesaplarında yaklaşık 84,3 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, aynı platform üzerinden bayilik verdikleri ve yurt dışı merkezli bahis sitelerine kullanılmak üzere IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

MASAK'tan alınan hesap hareketleri, "Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programı" ile incelendi. Yapılan analizler sonucunda 330 şüpheli belirlendi. İncelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 84 milyar 293 milyon 213 bin lira işlem hacmine ulaşan 3 milyon 127 bin 307 finansal işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 330 şüpheliden başka suçlardan cezaevinde bulunan 8 kişi dahil olmak üzere 244 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 67 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 171 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)