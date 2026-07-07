44 yaşındaki erkek 14 yaşındaki kızı istismar edip 'İmam nikahı kıydık' dedi!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunarak gebe bırakan 44 yaşındaki F.G. ifadesinde, "D.G kendisi benimle kaçmak istedi. Ben de kabul ettim ve imam nikahı kıyarak karı, koca olduk” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan olayda, rahatsızlanması üzerine Devlet Hastanesi'ne başvuran 14 yaşındaki D.G.'nin yapılan muayenede 4 ay 20 günlük hamile olduğu belirlendi.

Durumun tespit edilmesinin ardından hastane yönetimi tarafından polis ekiplerine bilgi verildi.

"İMAM NİKAHI KIYDIK"

Polis, çocuğa istismarda bulunarak hamile bırakan F.G’yi gözaltına adı. Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, F.G. ifadesinde, “D.G bizim mahallede komşumuzun kızıydı. 15 yıldır ailesiyle aynı mahallede yaşıyoruz. D.G kendisi benimle kaçmak istedi. Ben de kabul ettim ve imam nikâhı kıyarak karı, koca olduk” savunmasını yaptı.

20 YIL HAPİS İSTENİYOR

F.G. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Davaya, suçtan zarar gören taraf sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olarak katıldı.