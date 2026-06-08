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Halk TV Türkiye 400 kilo inci kefali ağlardan tek tek kurtarıld

400 kilo inci kefali ağlardan tek tek kurtarıld

Van Gölü'nde inci kefalinin üreme dönemi sürerken, yasaklara rağmen göle serilen 400 metrelik ağ tespit edildi. Ağdan çıkarılan 400 kilo canlı balık, belediye ve tarım müdürlüğü ekiplerince yeniden suya bırakıldı.

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Van Gölü'nün endemik ve tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Neslin devamı için kritik önem taşıyan bu süreçte, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İSKELE MAHALLESİ SAHİLİNDE ORTAK OPERASYON

Alınan önlemler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin zabıta ekipleriyle birlikte İskele Mahallesi'ndeki Van Gölü sahil kesiminde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında, kaçak avcılar tarafından göle bırakılmış olan yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir uzatma ağı tespit edildi.

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400 KİLOGRAM İNCİ KEFALİ YENİDEN SUYA BIRAKILDI

Ekiplerin sudan çıkardığı 400 metrelik ağın içinde, üreme göçündeki yaklaşık 400 kilogram canlı inci kefali bulundu. Ağdan tek tek çıkarılarak kurtarılan balıklar, ekipler tarafından yeniden Van Gölü'ne bırakılarak doğal yaşam alanlarına kazandırıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan ağa ise el konuldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Van Kaçakçılık
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