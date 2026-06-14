40 yolculu gezi teknesi arıza yaptı: Jandarma yolcuları tahliye etti
Şanlıurfa Halfeti'de bulunan Birecik Baraj Gölü'nde turistik gezi teknesi arıza yaptı. Jandarma ekipleri, teknede bulunan 40 yolcuyu tahliye etti. Arızalanan tekne kıyıya çekildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü’nde arızalanarak sürüklenen turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.
GEZİ TEKNESİNDE MOTOR ARIZASI ÇIKTI: SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI
Kentin turistik ilçesi Halfeti’de Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü’nde turistleri taşıyan gezi teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE KIYIYA ULAŞTIRILDI
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolcuları bota alarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik teknesinin de jandarma ekipleri tarafından çekilerek emniyetli şekilde kıyıya bağlandığı belirtildi. (DHA)