40 ton kokain İspanya'da kırmızı bültenli baron Pendik'te yakalandı

Batı Afrika ülkesi Sierre Leone'den Libya'ya doğru yola çıkan ve Kanarya Adası açıklarında İspanyol polisi tarafından el konulan Arconian adlı gemide yaklaşık 40 ton kokain ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarının verilerine göre, 40 tonluk uyuşturucuyu taşıyan gemi, Türk armatörler A.D. ve A.H. tarafından işletiliyor. Cebelitarık Boğazı'nı geçip Akdeniz'e girmeden baskına uğrayan gemideki uyuşturucunun, uluslararası bir konsorsiyuma ait olduğu ve Sicilya açıklarında 'drop-off' yöntemiyle denize bırakılarak küçük teknelerle kıyıya çekilmesinin planlandığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KARDEŞ PENDİK'TE YAKALANDI

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre İspanya'da mayıs ayı başında yapılan bu operasyonun ardından Türkiye'de de harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, uluslararası uyuşturucu konsorsiyumunun kilit isimlerinden, 'Tombul Jos' lakaplı Hollandalı baron Joseph Leijdekkers'in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'i İstanbul Pendik'te yakaladı. Hollanda makamları tarafından kırmızı bültenle aranan Wilhelmus Leijdekkers'e yönelik bu operasyonun, İspanya'da ele geçirilen uyuşturucuyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

VATANDAŞLIK İÇİN OTEL ALDI, DEVLET BAŞKANININ KIZIYLA EVLENDİ

Mayıs ayının başındaki operasyonda yakalanan geminin Tombul Jos ve kardeşi Wilhelmus Leijdekkers'le ilişkisi 2025 yılının başına dayanıyor. Geçmişte bir dönem Türkiye'de yaşayan ve otel satın alarak Türk vatandaşlığına geçmeye çalışan Tombul Jos, 2025 yılının başında yakalanan 40 tonluk uyuşturucunun çıkış noktası olan Sierra Leone'nin devlet başkanı Julius Maada Bio'yla birlikte görüntülendi. Maada Bio'nun kızı Agnes Bio'yla evlendiği ve bu sayede devlet başkanının koruması altına girdiği ileri sürülen Tombul Jos'un, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'yi Latin Amerika'dan Avrupa'ya taşınan uyuşturucunun geçiş noktası olarak kullandığı belirtiliyor.

AYNI BÖLGEDE TÜRK BARONUN 10 TON KOKAİNİ YAKALANMIŞTI

Aynı bölge, geçen ocak ayında da içinde 10 ton uyuşturucu bulunan bir başka geminin yakalanmasına sahne oldu. United S adlı gemideki uyuşturucunun, Türk baron Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu bir gruba ait olduğu ortaya çıktı. Tespitin ardından Türkiye'de operasyonlar yapıldı ve Çetin Gören'le birlikte 10 kişi tutuklandı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİLER, HAKİMLER RÜŞVETTEN AÇIĞA ALINDI

Uyuşturucu trafiğini yöneten Tombul Jos ve Türkiye'deki ekibinin yargılanma süreci ise yargıdaki rüşvet iddialarını beraberinde getirdi. 2023 yılının haziran ayında yapılan operasyonla tutuklanan Jos, 2024 yılının haziran ayına kadar cezaevinde kaldıktan sonra İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye edilenler hakkında tutuklama kararı çıkardı; ancak hapisten çıkan tüm sanıklar bu süreçte firar etti. Firarla sonuçlanan tahliye kararını veren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri, daha sonra rüşvet suçlamasıyla açığa alındı.