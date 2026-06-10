40 milyonluk otomobilin amblemini çaldı: Savunması şaşkına çevirdi

İstanbul Sarıyer’de bulunan Maslak Atatürk Oto Sanayisi’nde yaşanan hırsızlık, çalınan parça ile ayrı hırsızlık şüphesinin ifadesiyle ayrı şaşırttı. Modifiye edilmesi amacıyla bir servise bırakılan ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan lüks bir otomobilin amblemi hırsızın hedefi oldu.

40 MİLYONLUK OTOMOBİLİN AMBLEMİNİ ÇALDI

Gece saatlerinde sanayiye gelen bir şahıs, lüks aracın üzerinde bulunan ve 400 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın amblemi gözüne kestirdi. Aynı gece sanayi sitesinde park halinde duran başka bir aracın da aküsünü çalan şüpheli, güvenlik kameralarını hesaba katmadı.

Otomobil sahibi Mehmet Y.’nin amblemin çalındığını fark ederek şikayetçi olması ve yine aynı bölgede Selçuk C.’nin de aracının aküsünün çalındığını bildirmesi üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyen asayiş ekipleri, her iki hırsızlık olayının arkasındaki ismin Fatih Ç. (38) olduğunu net bir şekilde tespit etti.

Yapılan operasyonla kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlarından halihazırda 7 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesindeki savunması ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

Üzerine atılı suçlamaları ve kamera görüntülerini kesin bir dille reddeden Fatih Ç.’nin ifadesinde kendisini benzerliğiyle savunduğu öğrenildi. Fatih Ç. şunları söyledi:

"Bu olayı ben işlemedim. Ben o sırada sanayide yemekhane gibi bir yerde uyuyordum. Olayı işleyen kişiyle aynı kıyafetleri giymişim"

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, gece saatlerinde bölgeye gelen şüphelinin bir süre çevreyi kontrol edip hedefindeki lüks otomobile yöneldiği görüldü.

Değeri yaklaşık 400 bin liralık amblemi sökerek bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıdı. Amblemi alan şüphelinin park halindeki başka bir aracın aküsünü sökerek olay yerinden ayrıldığı görüldü. (DHA)