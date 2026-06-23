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Halk TV Türkiye 40 metrelik falezden peş peşe denize atladılar! Yürekler ağza geldi

40 metrelik falezden peş peşe denize atladılar! Yürekler ağza geldi

Antalya'da falezlerin kıyısına gelen 2 kişi, tehlikeye aldırmadan peş peşe denize atlayıp, yüzdü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten suya düşen 2 kişinin atlayışı kameraya yansıdı.

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Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahil bandındaki yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerde meydana geldi. Falezlerin kıyısına gelen kişi bir süre çevreyi izledikten sonra yanında getirdiği taşı denize attı, ardından da kendisi atladı.

40 metrelik falezden peş peşe denize atladılar! Yürekler ağza geldi - Resim : 1

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YÜREKLER AĞZA GELDİ

Suya düşen kişi aşağıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına kadar yüzdü. Ardından başka biri de aynı noktadan denize atladı.

O sırada sahilde bulunanlar yaşananları endişeyle izlediklerini ifade etti.

sıcaklık

TEHLİKEYE ALDIRMADAN KAYALIKTAN ATLADILAR

Konyaaltı Sahili'ne Varyant tarafından giriş yapıldığında ise hemen falezlerin altında bulunan 6 metre yüksekliğindeki kayadan bir grup gencin de denize atladığı görüldü. Her sene klasikleşen ve önüne geçilemeyen duruma, bu yıl da rastlandığı ve gençlerin tehlikeye aldırmadan kayalıktan kendilerini suya attığı öne sürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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