40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler

Erzincan'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken Recep Sulu, 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak kendini kara gömdürdü. Güneşten korunmak için üzerine şemsiye açtıran Sulu'nun arkadaşları ise karın üzerine pekmez döküp yedi.

Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalan Recep Sulu, serinlemek için alışılmadık bir yöntem tercih etti. Sulu kent merkezinde sıcaklık 40 dereceye dayanırken arkadaşlarıyla birlikte Ergan Dağı'nın zirvesine tırmandı.

ZİRVEDE KÜREKLE KENDİNE YER AÇTI

3 bin 200 metre rakımdaki karla kaplı zirveye ulaşan Sulu, arkadaşlarının kürekle açtığı çukura uzandı. Vücudunu tamamen kara gömdüren Sulu, güneşten korunmak için üzerine şemsiye açtırdı.

KARIN ÜZERİNE PEKMEZ DÖKÜP YEDİLER

Sulu'nun arkadaşları da zirvede kendilerine özgü bir ikramla serinledi. Karın üzerine pekmez döken grup, doğal bir tatlı keyfi yaşadı.

Sıra dışı anların tamamı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(DHA)