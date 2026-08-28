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Halk TV Türkiye 40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler

40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler

Erzincan'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklardan bunalan Recep Sulu, çözümü 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nda buldu. Zirvedeki karın altına giren vatandaş güneşten şemsiyeyle korundu, arkadaşları ise karın üstüne pekmez döküp yedi.

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40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler

Erzincan'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken Recep Sulu, 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak kendini kara gömdürdü. Güneşten korunmak için üzerine şemsiye açtıran Sulu'nun arkadaşları ise karın üzerine pekmez döküp yedi.

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Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalan Recep Sulu, serinlemek için alışılmadık bir yöntem tercih etti. Sulu kent merkezinde sıcaklık 40 dereceye dayanırken arkadaşlarıyla birlikte Ergan Dağı'nın zirvesine tırmandı.

40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler - Resim : 2

ZİRVEDE KÜREKLE KENDİNE YER AÇTI

3 bin 200 metre rakımdaki karla kaplı zirveye ulaşan Sulu, arkadaşlarının kürekle açtığı çukura uzandı. Vücudunu tamamen kara gömdüren Sulu, güneşten korunmak için üzerine şemsiye açtırdı.

40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler - Resim : 3

KARIN ÜZERİNE PEKMEZ DÖKÜP YEDİLER

Sulu'nun arkadaşları da zirvede kendilerine özgü bir ikramla serinledi. Karın üzerine pekmez döken grup, doğal bir tatlı keyfi yaşadı.

40 derece sıcaklıktan kaçıp kendini kara gömdürdü: Üzerine pekmez döküp yediler - Resim : 4

Sıra dışı anların tamamı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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