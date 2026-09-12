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Halk TV Türkiye 4 yıl 4 aydır cezaevinde: Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in ilk kitabı çıkıyor

4 yıl 4 aydır cezaevinde: Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in ilk kitabı çıkıyor

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan yönetmen ve yazar Çiğdem Mater’in cezaevinde kaleme aldığı ilk kitabı, 18 Eylül’de İletişim Yayınları’ndan çıkarak okurla buluşacak.

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4 yıl 4 aydır cezaevinde: Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in ilk kitabı çıkıyor

Gezi davası kapsamında tutuklanan yönetmen ve yazar Çiğdem Mater’in cezaevinde kaleme aldığı ilk kitabı, 18 Eylül’de okurla buluşacak. 4 yıl 4 ay 17 gündür cezaevinde bulunan Mater’in kitabı İletişim Yayınları’ndan çıkacak.

ÇİĞDEM MATER’İN İLK KİTABI RAFLARDA YERİNİ ALIYOR

Kitabın duyurusu, Mater’in cezaevinde geçirdiği süreye de atıf yapılarak şu ifadelerle yapıldı:

"İçeriden dışarıya işte bir güzel selam. Tam 4 yıl, 4 ay ve 17 gün elini tutamağımız, sesini duyamadığımız Çiğdem’in sözlerine sarılmaya hazırlanıyoruz. Çiğdem Mater’in ilk kitabı 18 Eylül’de kitapçılarda…"

4 yıl 4 aydır cezaevinde: Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in ilk kitabı çıkıyor - Resim : 1

Bakan Gürlek'e Çiğdem Mater ve Mine Özerden sorusu! Cezaevleri iki kez değişmiştiBakan Gürlek'e Çiğdem Mater ve Mine Özerden sorusu! Cezaevleri iki kez değişmişti

“TUHAF, SAÇMA VE NEYSE” SÖZLERİYLE ANLATTI

Kitabın duyurusunda Mater’in cezaevi deneyimini anlattığı ifadelerine de yer verildi.

"Tuhaf, saçma ve neyse’ hapishane maceramı özetleyen üç kelime haline geldi. Benim güzel, beş harfli sözcüklerim, zihnimdeki kompartmanları ayıran işaretlere dönüştü. Mahkeme, yargılama, adalet, hapishane gibi ‘şeylerin’ olduğu kompartıman ‘tuhaf’ ve saçma’ydı, kalan her şey ise bu tuhaflık ve saçmalıklara ‘neyse’ dediğim, nefes aldığım, ruhumu ve zihnimi şartlar elverdiğince berrak ve zinde tuttuğum kendi özgürlük alanım..."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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