4 yaşındaki Eymen anaokulu önünde kamyonetin altında can vermişti: Davada karar verildi

Zonguldak'ta park halindeyken freni boşalarak geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. Karar duruşmasında, küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, firma sahibi hakkındaki cezada ise ertelemeye gidildi.

ACILI ANNE VE BABA DURUŞMA SALONUNDAYDI

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık sürücü 21 yaşındaki Ömer S., tutuksuz yargılanan firma sahibi İsmail K., kazada evlatlarını kaybeden anne Ömürcan Darıcı ile baba İlker Darıcı ve taraf avukatları katıldı.

Son kez söz verilen sanıklar, eski savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

SÜRÜCÜYE 5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık sürücü Ömer S.'yi, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FİRMA SAHİBİNİN CEZASI ERTELENDİ

Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan su firmasının sahibi İsmail K. hakkında ise mahkeme tarafından 1 ay 15 gün hapis cezası kararı çıktı. Ancak heyet, sanığın daha önceden sabıkasının bulunmayışı ve yasal şartların uygun olmasını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ı yasa boğan acı olay, Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'ndeki bir anaokulunun önünde 1 Aralık 2025 tarihinde meydana gelmişti. Su dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan Ömer S., kamyonetini yokuş üzerine park edip araçtan indi. Sürücünün inmesinin ardından kontrolden çıkan kamyonet, hızla geri kaymaya başladı.

Bu sırada tam okuldan çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, üzerine hızla gelen kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından gözaltına alınan sürücü Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (ANKA)