4 köyün alın teri bir gecede yok oldu

Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, büyük yıkıma yol açtı. Özellikle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli mahallelerinde etkisini gösteren yağışlar ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun ekili yaklaşık 35 bin dekarlık tarım arazisini vurdu. Mahsullerin önemli bir kısmının zarar gördüğü bölgede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına başladı.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte dört mahallede incelemelerde bulundu. Hasar tespit sürecinin devam ettiğini belirten Aksoy, "Dün akşamdan beri il ve ilçe müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Ancak takdir edersiniz ki şiddetli bir dolu olunca çamur ve ıslanan alanda da hasar tespiti yapmak mümkün değil. Ayçiçeği için 2 gün bekleyeceğiz. Kanola ve karpuz tarlaları için de bugün TARSİM ile beraber bizim arkadaşlarımız hasar tespitine başladı." dedi.

ÇİFTÇİLERE "TARSİM'E BAŞVURUN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığına iletilecek hasar tespit raporlarının ardından hem TARSİM hem de devlet fonlarıyla çiftçilerin zararlarının karşılanacağını belirten Aksoy, "Yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanda 4 köy var zarar gören, Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güvençli köyleri var, diğer köylerimizde hasar yok. Biz Cumhurbaşkanlığımıza yapmış olduğumuz hasar tespitlerini hızlı bir şekilde bildireceğiz. Hem TARSİM hem de Cumhurbaşkanlığımızdan gelecek olan fonla çiftçilerimizin zarar, ziyanını karşılamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak çiftçilerimizden şunu rica ediyorum; hızlı bir şekilde TARSİM'e ve ilçe müdürlüklerimize başvursunlar. Çünkü eksik kalacak olan alanlarda ödemenin gecikmesine neden olacak, çitçimiz mağdur olacak. Hızlı bir şekilde bizlere ulaşırlarsa bizler gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN ÜZÜNTÜSÜ BÜYÜK

Yaşanan afetten etkilenen üreticilerden biri olan Ferhadanlı Mahallesi çiftçisi Kader Filiz, "4 bin tane çekirdek ektik, hepsi gitti. Ne yapabiliriz, onlara bir çare düşünsünler. Daha mart ayından beri ekiyoruz, dikiyoruz, suluyoruz. İnşallah bir destek olsunlar bize. Bizden yarısı gitsin, yarısı onlardan gitsin ama bir şey yapılsın. Akşamdan beri üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi, şükür diyeceğiz ama üzüntümüz çok büyük. Sadece bostanlarımız değil, gündöndülerimiz de gitti" dedi. (DHA)