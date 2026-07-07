4 kişiye mezar olan metronun müteahhidine 28 milyarlık yeni ihale

Kocaeli Gebze'de dört kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği bina çökmesine neden olduğu resmi bilirkişi raporlarına yansıyan metro hattının yüklenici firması, aynı projenin devam ihalesini de aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pazarlık usulüyle düzenlediği yaklaşık 28 milyar liralık ihaleyi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Metin Güneş'in sahibi olduğu Met-Gün İnşaat'a verdi.

28 MİLYARLIK YENİ İHALE

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hattı 1. Aşama İnşaatı ile Gebze-Darıca Metrosu entegrasyonunu kapsayan ihaleyi sonuçlandırdı. Kamuoyunda 'adrese teslim' olarak eleştirilen pazarlık usulüyle yapılan ihale, 27 milyar 983 milyon 757 bin 180 lira bedelle Metin Güneş'in sahibi olduğu Met-Gün İnşaat'a verildi. Güneş, aynı zamanda resmi bilirkişi raporunda dört kişinin ölümüne neden olan Arslan Apartmanı çökmesiyle ilişkilendirilen metro hattı ihalesini de alan isimdi.

Bakanlık ile Met-Gün İnşaat arasındaki sözleşme 1 Temmuz'da imzalandı. Yaklaşık 28 milyar liralık kamu kaynağının şirkete aktarılacağı ihale kapsamında 5,7 kilometre uzunluğunda ve üç istasyondan oluşacak hattın 1080 günde tamamlanması planlandı. İnşa edilecek bu hat, Gebze-Darıca Metro Hattı'na entegre edilecek.

BİLİRKİŞİ RAPORU METRO KAZISINI İŞARET ETMİŞTİ

Yeni ihaleyi alan şirketin inşa ettiği Gebze-Darıca Metro Hattı, Mart ayında ortaya çıkan resmi bilirkişi raporuyla gündeme geldi. Raporda, 29 Ekim 2025'te çöken yedi katlı Arslan Apartmanı'nın altından geçen metro inşaatının zeminde oluşturduğu boşluğun göçmeye neden olduğu tespiti yer aldı. Bilirkişi raporunda, yıkılan bina ile yanındaki binada yaşayan yurttaşların CİMER'e yaptığı başvuruların tarihleri ile metro peronu tünelindeki çalışmaların zamanlamasının örtüştüğü belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı kayıtlarına göre binanın altındaki P7 Peron Tüneli'nin büyük çaplı kazısı 22 Mart 2025'te başladı, 29 Haziran 2025'te tamamlandı. Betonarme kaplama ise 17 Temmuz'da başladı, zemin göçmesinden yaklaşık bir ay önce, 20 Eylül 2025'te sona erdi. Yaşanan çökmede anne Emine E., baba Levent E. ile 12 yaşındaki M.E. ve 14 yaşındaki H.N.B. yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda ölümlü çökme ile ilişkilendirilen metro hattının yapımında yüklenici olan Güneş'in şirketi Met-Gün İnşaat, şimdi aynı hattın entegrasyonunu ve devamını kapsayan 28 milyar liralık yeni ihaleyi üstlendi.

8 YILDIR BİTMEYEN HAT VE BÜYÜYEN HAKİMİYET

2018 yılında başlanan Gebze-Darıca Metro Hattı Projesi, aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamadı. Bu süreçte Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi'nin inşası da başladı. İhalelerle birlikte Met-Gün Grubu'nun Kocaeli'deki raylı sistem projelerindeki hakimiyeti arttı. Körfezray olarak bilinen Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın proje ve yapım ihalesini de Met-Gün İnşaat ile yine Güneş'in sahibi olduğu EZE İnşaat ve Atis Asfalt ortaklığı kazandı. Son gerçekleştirilen ihaleyle birlikte Gebze-Darıca Metro Hattı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacak yeni hattın ilk etabı yine Met-Gün İnşaat'a verildi. Böylece Güneş'in şirketleri Kocaeli'deki üçüncü büyük raylı sistem projesini de almış oldu.

SİYASİ İLİŞKİLER, İDDİALAR VE İBB KREDİSİNE HACİZ

Batmanlı iş insanı Metin Güneş daha önce de aldığı kamu ihaleleri ve siyasi ilişkileriyle gündeme geldi. 21 Mayıs 2025'te, İBB soruşturmasında itirafçı olduğu belirtilen Ertan Yıldız, Güneş'in kendisine, "İBB ile çok iyi çalışıyoruz, elimizde 33 şantiye var, 3 ortak yıllık 150 milyon dolar kaynak sağlayacağız size" dediğini öne sürdü. Bu iddianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneş'in şirketinin de yer aldığı ortak girişimin 20 yıllığına aldığı araç muayene imtiyazını onayladı.

Met-Gün İnşaat, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 15 milyar liralık ihale almasıyla da biliniyor. CHP yönetimindeki İBB, şirketin muvazaalı olduğunu değerlendirdiği ihaleleri soruşturduğu gerekçesiyle yapılıp yapılmadığı tartışmalı asfalt işine ilişkin son ödemeyi durdurdu. Bunun üzerine Met-Gün, AKP döneminden kaldığını öne sürdüğü alacak gerekçesiyle İBB hesaplarına 565 milyon liralık haciz koydurdu. Yargıtay haciz kararını hukuka aykırı bulsa da, İBB'nin iktidarın kredi vermemesi sonucu metro yapımı için yurtdışından bulduğu krediye haciz konuldu.

ORTAKLARI ARASINDA KALYON HOLDİNG DE YER ALIYOR

İnşaat, enerji ve turizm alanlarında faaliyet yürüten Metin Güneş'in ortakları arasında Kalyon Holding de yer alıyor. Güneş'in kızı Gülnur Güneş'in düğününde nikâh şahitliklerini AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalyon Holding'in sahibi Cemal Kalyoncu'nun yaptığı basına yansımıştı.