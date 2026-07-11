4 kişi tarafından sopalarla darbedildi! Yerde bile vurmaya devam ettiler! Saldırganlar tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir kişiyi sopalarla darbeden 4 şüpheli, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YERDE BİLE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Olay, 9 Temmuz’da Gebze'de meydana geldi. V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y. isimli şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte D.K. isimli vatandaşa sopalarla saldırdı. Aldığı darbelerden kaçmaya çalışan D.K., sert darbeler sonucu yere düştü.

Şüpheliler, yere düşen D.K.'yi yerde de sopalarla darbetmeye devam etti. Saldırıda yaralanan D.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yaşanan saldırı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Söz konusu darp görüntülerinin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek bir inceleme başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, kimliklerini tespit ettiği saldırganlar V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)