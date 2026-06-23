4 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van’da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 15 kadın kurtarıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van illerinde eş zamanlı baskınlar yaptı.

15 KADIN KURTARILDI

Fuhşa zorlandığı tespit edilen 3 Türk ve 12 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı. 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

18 şüpheli, 'İnsan ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamalarıyla gözaltına alındı. (DHA)