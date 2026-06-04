İzmir'in 7 ilçesine planlı bakım uyarısı: 7 ilçede sular kesiliyor
İzmir'de 4 Haziran Perşembe günü Bayraklı, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Menderes, Menemen ve Urla'da su kesintileri yaşanacak. İZSU ekiplerinin çalışmaları nedeniyle belirli mahalleler etkilenecek, diğer 23 ilçede ise planlı kesinti yapılmayacak.
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4 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü İzmir'in 7 ilçesinde 18 mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Bayraklı (3)
- Çeşme (1)
- Çiğli (1)
- Karabağlar (1)
- Menderes (1)
- Menemen (1)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
4 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:15 - 12:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Manavkuyu, 1594/1 Sokak
- Sebep: Branşman arızası
Bayraklı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:48 - 11:49 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adalet, 1594/1 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
Bayraklı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:06 - 11:06 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çay │ Muhittin Erener │ R.Şevket İnce, 2136/1 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
4 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:37 - 14:37 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ovacık, 7019 Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
4 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:11 - 11:11 │ Süre: 1 saat
- Konum: Maltepe, 8114/1 Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
4 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 28 gün boyunca (pazar, arefe ve bayram günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: Branşman yenileme çalışması
4 HAZİRAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:47 - 12:47 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dereköy
- Sebep: Ana boru arızası
4 HAZİRAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:41 - 12:41 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gazi │ Kemal Atatürk
- Sebep: Ana boru arızası
4 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Altıntaş │ Camiatik │ Naipli │ Sıra │ Yaka │ Yelaltı │ Yenice
- Sebep: Elektrik arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi