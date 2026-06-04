GDZ Elektrik'ten İzmir uyarısı: 8 saate kadar varan elektrik kesintisi başladı
İzmir'de 4 Haziran Perşembe günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 20 ilçede geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak. Buca, Torbalı ve Bornova dahil 41 farklı noktadaki planlı kesintilerin süresi yer yer 8 saati bulacak.
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04 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
04 Haziran 2026 Perşembe günü İzmir'in 20 ilçesinde 41 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Bayraklı (2)
- Bergama (1)
- Beydağ (1)
- Bornova (3)
- Buca (6)
- Çiğli (2)
- Dikili (1)
- Güzelbahçe (2)
- Karabağlar (3)
- Karşıyaka (2)
- Kemalpaşa (1)
- Kiraz (2)
- Konak (2)
- Menderes (3)
- Narlıdere (2)
- Ödemiş (3)
- Seferihisar (2)
- Tire (2)
- Torbalı (4)
- Urla (4)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Çeşme
- Foça
- Gaziemir
- Karaburun
- Kınık
- Menemen
- Selçuk
04 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/17. Sokak, 1620/23. Sokak, 1620/26. Sokak, 1620/34. Sokak, 1620/39. Sokak, 1620/90. Sokak, 1620/91. Sokak, 1620/92. Sokak, 2195. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/15. Sokak, 1615/16. Sokak, 1615/17. Sokak, 1620/12. Sokak, 1620/15. Sokak, 1620/23. Sokak, 1620/26. Sokak, 1620/34. Sokak, 1620/39. Sokak, 1620/90. Sokak, 1620/91. Sokak, 1620/92. Sokak, 2193/4. Sokak, 2195. Sokak, 2195/1. Sokak, 2195/2. Sokak, 2195/5. Sokak, 2195/7. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Aktepe │ Bakırköy │ Eğridere │ Karaoba │ Kurudere │ Yeşiltepe │ Yukarıaktepe, Abaç Yatağı Sokak, Baraj Çevre Yolu Sokak, Bölükler Sokak, Buse Sokak, Çamcılar Sokak, Çamlı Burun Sokak, Çifte Kuyular Sokak, Demirciler Küme Evleri, Derin Küme Evleri, Doğa Sokak, Eğridere Köyü İç Yol, Gonca Küme Evleri, Hasan Çavuş Caddesi, Kavak Deresi Sokak, Kokarca Sokak, Kullar Sokak, Kurudere Köyü İç Yolu, Mehmet Emin Balcı Sokak, Mevsim Sokak, Örenler Küme Evleri, Ova, Patika, Seher Sokak, Tuna Küme Evleri, Yeşiltepe Köyü İç Yolu, Yeşiltepe Patika Yolu, Yonuç Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 03:00 - 03:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Barbaros │ Gazi Osman Paşa │ Meriç │ Tuna, 5301. Sokak, 5401. Sokak, 5401/1. Sokak, 5401/2. Sokak, 5402. Sokak, 5403. Sokak, 5404. Sokak, 5408. Sokak, 5413. Sokak, 5413/1. Sokak, 5414. Sokak, 5415. Sokak, 5417. Sokak, 5417/1. Sokak, 5418. Sokak, 5419. Sokak, 5420. Sokak, 5421. Sokak, 5422. Sokak, 5423. Sokak, 5424. Sokak, 5425. Sokak, 5500. Sokak, 5500/1. Sokak, 5500/2. Sokak, 5601/2. Sokak, Fatih Caddesi, Kamil Tunca Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Refik Tulga Caddesi, Sanat Caddesi, Yavuz Selim Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 03:00 - 03:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Birlik │ Çamkule │ Gazi Osman Paşa │ Koşukavak │ Meriç │ Tuna, 2510. Sokak, 2511. Sokak, 2590. Sokak, 4186. Sokak, 4190. Sokak, 4192. Sokak, 4194. Sokak, 4196. Sokak, 4198. Sokak, 4200. Sokak, 4200/1. Sokak, 4202. Sokak, 4202/1. Sokak, 4202/2. Sokak, 4204. Sokak, 4207. Sokak, 4208. Sokak, 4208/1. Sokak, 4209. Sokak, 4233-4271 arası sokaklar, 4691-4730 arası sokaklar, 5412. Sokak, 5422-5429 arası sokaklar, 5500-5556 arası sokaklar, 5615-5667 arası sokaklar, Adem Yavuz Caddesi, Dicle Caddesi, Fazıl Paşa Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Park İçi Yolu, İzmir BB Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçi Yolu, Kamil Tunca Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Sanat Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Ziya Paşa Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yunus Emre, 7402/7. Sokak, 7523/2. Sokak, 7523/4. Sokak, 7523/6. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Efeler │ Vali Rahmi Bey, 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 323. Sokak, 336. Sokak, 338. Sokak, 340. Sokak, 346. Sokak, 348. Sokak, 358/3. Sokak, Forbes Sokak, Menderes Caddesi, Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göksu, 687. Sokak, 687/3. Sokak, 687/4. Sokak, 687/5. Sokak, 687/7. Sokak, 687/8. Sokak, 687/9. Sokak, 687/10. Sokak, 687/11. Sokak, 687/12. Sokak, 688. Sokak, 688/3. Sokak, 688/4. Sokak, 690/8. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gaziler │ Şirinkapı, 1054. Sokak, 1055. Sokak, 1056. Sokak, 1057. Sokak, 1059. Sokak, 1060. Sokak, Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 03:00 - 03:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Aydoğdu │ Ufuk, 2763. Sokak, 4709. Sokak, 917. Sokak, 917/2. Sokak, 917/3. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 12:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Karacaağaç, 4010. Sokak, 4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Yolüstü Mevkii Sokak, Yolüstü Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göksu, 668. Sokak, 668/5. Sokak, 668/6. Sokak, 668/7. Sokak, 668/10. Sokak, 679/18. Sokak, 679/19. Sokak, 679/20. Sokak, 687/5. Sokak, 687/6. Sokak, 687/7. Sokak, 687/8. Sokak, 687/9. Sokak, 687/10. Sokak, 687/14. Sokak, 688/6. Sokak, 688/7. Sokak, 688/11. Sokak, 688/12. Sokak, 688/13. Sokak, 688/14. Sokak, 688/15. Sokak, 688/16. Sokak, 690/4. Sokak, 693. Sokak, 693/2. Sokak, 693/3. Sokak, 693/9. Sokak, 693/10. Sokak, 693/11. Sokak, 693/12. Sokak, 693/13. Sokak, 693/14. Sokak, 693/15. Sokak, 693/16. Sokak, 693/17. Sokak, 693/23. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Balatçık, 1671/1. Sokak, 8788. Sokak, 8788/2. Sokak, 8788/6. Sokak, 8914. Sokak, 8915. Sokak, 8915/1. Sokak, 8915/2. Sokak, 8915/3. Sokak, 8915/4. Sokak, 8915/5. Sokak, 8915/6. Sokak, 8915/7. Sokak, 8915/8. Sokak, 8916. Sokak, 8950/5. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Maltepe, 8092. Sokak, 8097. Sokak, 8099. Sokak, 8101. Sokak, 8104. Sokak, 8108. Sokak, 8108/1. Sokak, 8109. Sokak, 8109/1. Sokak, 8110. Sokak, 8110/1. Sokak, 8110/2. Sokak, 8110/4. Sokak, 8110/5. Sokak, 8110/7. Sokak, Anadolu Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kabakum, 574. Sokak, 577. Sokak, 579. Sokak, 583. Sokak, 583/1. Sokak, Akzambak 1. Sokak, Akzambak 2. Sokak, Akzambak 4. Sokak, Armağan Sokak, Dinçer Sokak, Gazel Sokak, Grupkent 1. Sokak, Grupkent 2. Sokak, Grupkent 3. Sokak, Grupkent 4. Sokak, Grupkent 5. Sokak, Grupkent 6. Sokak, Grupkent 7. Sokak, Grupkent 8. Sokak, Grupkent 9. Sokak, Grupkent 10. Sokak, Grupkent 11. Sokak, Grupkent 12. Sokak, Grupkent 13. Sokak, Grupkent 15. Sokak, Grupkent 16. Sokak, Grupkent 18. Sokak, Grupkent 20. Sokak, Grupkent 21. Sokak, Grupkent Sokak, Polyak 14. Sokak, Site İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 01:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Maltepe │ Yalı, numaralı sokaklar (1-178 arası), 480. Sokak, 482. Sokak, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, İ. Tarık Sarı Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Yarendede Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelbahçe
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Maltepe │ Yalı, numaralı sokaklar (1-178 arası), 480. Sokak, 482. Sokak, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, İ. Tarık Sarı Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Yarendede Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maliyeciler │ Metin Oktay │ Şehitler, 52/1. Sokak, 52/9. Sokak, 52/11. Sokak, 52/12. Sokak, 52/13. Sokak, 52/14. Sokak, 52/15. Sokak, 52/16. Sokak, 52/17. Sokak, 52/18. Sokak, 52/19. Sokak, 52/26. Sokak, 52/27. Sokak, 52/36. Sokak, 52/37. Sokak, 52/39. Sokak, 52/41. Sokak, 52/51. Sokak, 52/59. Sokak, 52/60. Sokak, 52/63. Sokak, 52/64. Sokak, 52/101. Sokak, 52/102. Sokak, 52/104. Sokak, 52/105. Sokak, 52/106. Sokak, 52/107. Sokak, 52/108. Sokak, 52/110. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aydın, 4332. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden │ Limontepe, 9754. Sokak, 9757. Sokak, 9761. Sokak, 9763/1. Sokak, 9770. Sokak, 9770/1. Sokak, 9771. Sokak, 9780. Sokak, 9782. Sokak, 9783. Sokak, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Demirköprü, 6180. Sokak, 6180/1. Sokak, 6180/3. Sokak, 6186. Sokak, 6187. Sokak, 6188. Sokak, 6190/3. Sokak, Bestekar Yusuf Nalkesen, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Örnekköy, 1847/1. Sokak, 1847/2. Sokak, 1847/3. Sokak, 1847/4. Sokak, 7457/1. Sokak, 7458. Sokak, 7459. Sokak, 7461/1. Sokak, Girne Bulvarı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıkızılca │ Örnekköy │ Yukarıkızılca Merkez, 2035. Sokak, 2037. Sokak, 2256. Sokak, Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri, Atatürk, Başkomutan Atatürk Küme Evleri, Çayırarası Kümesi, Karabağlar Küme Evleri, Kardelya Sokak, Kemalpaşa Yolu Caddesi, Kıravlusu Küme Evleri, Lavanta Sokak, Park Orman Yolu Sokak, Şehit Ali Acar Sokak, Süvari Küme Evleri, Yeşil Çamlık 1. Sokak, Yeşil Çamlık 4. Sokak, Yukarıkızılca Kemalpaşa Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Mersinlidere, Garipler Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kiraz
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: İğdeli │ Olgunlar │ Taşlıyatak, Acizler Küme Evleri, Avgan Küme Evleri, Azmanlar Küme Evleri, Damlar Küme Evleri, Demirayaklar Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Kırmustafalar Küme Evleri, Kocaibrahimler Küme Evleri, Molla Küme Evleri, Osmanlar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 03:00 - 03:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Cengiz Topel │ Güney │ Halkapınar │ Mersinli, 1004. Sokak, 1082. Sokak, 1185/41. Sokak, 1185/42. Sokak, 1186. Sokak, 1186/13. Sokak, 1186/18. Sokak, 1186/19. Sokak, 1201. Sokak, 1201/1. Sokak, 1201/4. Sokak, 1202/1. Sokak, 1202/2. Sokak, 1202/3. Sokak, 1202/4. Sokak, 1203. Sokak, 1203/1. Sokak, 1203/2. Sokak, 1203/4. Sokak, 1203/7. Sokak, 1348. Sokak, 1443. Sokak, 1490. Sokak, 1579. Sokak, 1580/1. Sokak, Ağustos 22. Sokak, Fatih Caddesi, Gaziler Caddesi, Şehitler Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 03:00 - 03:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Atamer │ Çınartepe │ Mehmet Akif │ Mersinli │ Millet │ Murat │ Saygı │ Ulubatlı, 2442-2777 arası numaralı sokaklar, 2821. Sokak, 2823/1. Sokak, Adalet Caddesi, Adem Yavuz Caddesi, Arı Caddesi, Barış Caddesi, Çamlık Caddesi, Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Dicle Caddesi, Güneş Caddesi, Kazım Karabekir Ortaokulu, Toros Caddesi, Toros Park İçi Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Oğlananası Atatürk │ Oğlananası Cumhuriyet, 7035. Sokak, 7039. Sokak, 7040. Sokak, Eski Aydın Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Koyun Ahılı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Oğlananası Atatürk │ Oğlananası Cumhuriyet, 1. Çıkmaz Sokak, 2. Çıkmaz Sokak, 7003-7080 arası numaralı sokaklar, Batak Küme Evleri, Egemenlik Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İkinci İnönü Zaferi Caddesi, Koyun Ahılı Küme Evleri, Menderes Caddesi, Nergizlik Küme Evleri, Park Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 12:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Oğlananası Atatürk, 6424. Sokak, Eski Aydın Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 01:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Limanreis, Mithatpaşa Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlıdere
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Limanreis, Mithatpaşa Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çamlıca │ Çayır │ Demirdere │ Güney │ Hamam │ Küçükören │ Küre, Ataman Küme Evleri, Başören Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri, Güney Küme Evleri, Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, Küçükören Küme Evleri, Küre Köyü, Küre Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Balabanlı │ Bozcayaka │ Kazanlı, Alçak Kuyu Küme Evleri, Atam Caddesi, Balabanlı Köyü İç Yolu, Çavuşoğlu Caddesi, Dolamanlık Küme Evleri, Hatipoğlu Caddesi, İsimsiz, Kalealtı Küme Evleri, Kazanlı Köyü İç Yolu, Küçük Köy Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kaymakçı │ Mescitli, Merkez Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Akarca │ Tepecik, 1008-1080 arası numaralı sokaklar, 1500/1-1563 arası numaralı sokaklar, 2018. Sokak, 2102/5. Sokak, 2106/1. Sokak, 2106/2. Sokak, Akarca, Akarca Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, İzmirliler Caddesi, Kemerkaya Küme Evleri, Kuşadası Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Akarca │ Sığacık, 11. Sokak, 2101-2208 arası numaralı sokaklar, 3221. Sokak, 3221/1-11 arası numaralı sokaklar, Deniz Caddesi, Feren Sitesi, Kervansaray Caddesi, Mavi Teos Sitesi İçi Yolu, Sardunya Sokak, Site İçi Yol, Site Yolu, Tuzla Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çobanköy │ Eğridere │ Gökçen │ Kahrat │ Kırtepe │ Kocaaliler │ Osmancık │ Sarılar │ Saruhanlı │ Yenişehir, Ağıl Sokak, Akasya Sokak, Ambarkavak Küme Evleri, Ana Sokak, Bağ Mevkii Küme Evleri, Bayram Yeri Sokak, Camialtı Sokak, Camiüstü Sokak, Çamlıca Yolu Küme Evleri, Çay İçi Sokak, Çayir Küme Evleri, Cennet Sokak, Çeşmebaşı Küme Evleri, Ceviz Sokak, Çimenlik Sokak, Çoban Merkez Küme Evleri, Değirmenaltı Sokak, Eğridere Köyü İç Yolu, Gaziler Sokak, Göldere Küme Evleri, Gölderesi Küme Evleri, Güngören Sokak, Hakan Ertuğrul Sokak, Karşı Küme Evleri, Kirazlık Sokak, Kırtepe Köyü İç Yolu, Kocaaliler Köyü İç Yolu, Kocaaliler Yolu, Köy Altı Küme Evleri, Köy Meydanı Sokak, Koyuncu Küme Evleri, Kuyu Başı Sokak, Limon Sokak, Molla Mehmet Sokak, Nehir Sokak, Osmancık Köy İç Yolu, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Osmancık Köyü İç Yolu, Osmancık Yolu Küme Evleri, Ova Yolu, Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Saruhanlı Yolu, Sedir Küme Evleri, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sokak, Şehit Çavuş İlker Arslan Sokak, Şehit Mesut Küme Evleri, Serap Sokak, Soğanlık Sokak, Tarım Ağalar Sokak, Tepe Mevkii Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu, Trafo Sokak, Vali Sokak, Varyant Sokak, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Yenişehir Yolu, Yokuş Sokak, Yörük Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kırtepe │ Yeğenli, Aktay Sokak, Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sokak, İsmail Yağcıoğlu Sokak, Kayalı Sokak, Kocaalan Sokak, Kocakır Küme Evleri, Minare Sokak, Önder Sokak, Tarım Küme Evleri, Temsil Sokak, Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sokak, Yılmaz Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Özbey │ Yeniköy, 4001-4059 arası numaralı sokaklar, Akasya Sokak, Altan Sokak, Aşağı Cami Sokak, Bayrak Caddesi, Çağlayan Sokak, Çam Sokak, Çamlık Caddesi, Dar Sokak, Dedecik Sokak, Değirmenci Sokak, Efeler Sokak, Fırıncılar Sokak, Gazi Paşa Caddesi, Gaziler Caddesi, Gül Sokak, Havuz Caddesi, Karanfil Sokak, Lale Sokak, Manolya Sokak, Menekşe Sokak, Metropolis Antik Kenti Sokak, Nehir Sokak, Pınarlı Kuyu Caddesi, Sancak Sokak, Satoğlu Sokak, Şeker Sokak, Şelale Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Sinema Sokak, Yemişlik Sokak, Yukarı Cami Sokak, Zeytinlik Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy, İzmir Aydın Caddesi, Kuyu Çukuru Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Türkmenköy, 215. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 12:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Ayrancılar │ Bahçelievler │ Demirci │ Fevzi Çakmak │ İnönü │ Kazım Karabekir │ Yazıbaşı │ Yeşilköy │ Yoğurtçular, çok sayıda numaralı sokak (10-170 arası), 301. Sokak, 413-427 arası numaralı sokaklar, 6250-6263 arası numaralı sokaklar, 6420-6454 arası numaralı sokaklar, 8102-8157 arası numaralı sokaklar, 9100-9112 arası numaralı sokaklar, 29 Ekim Caddesi, Adalet Caddesi, Ahmet Adaman Caddesi, Ahmet Özkan Bulvarı, Bağımsızlık Caddesi, Barış Manço Caddesi, Bekir Saydam Caddesi, Ceylan Sokak, Çilek Sokak, Değirmen Caddesi, Dicle Sokak, Fatih Sultan Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Fatma Deresi Küme Evleri, Feridun Yılmaz Caddesi, Gülistan Sokak, Hasan Arıkan Caddesi, İhlas Caddesi, İzmir Aydın Caddesi, Karaca Sokak, Karakaya Sokak, Kavaklıdere Caddesi, Kazım Karabekir Paşa Caddesi, Koca Mimar Sinan Caddesi, Koyuncuoğlu Caddesi, Küçük Menderes Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Orhan Alpyörük Caddesi, Özgürlük Caddesi, Sakarya Caddesi, Şevket Kıvılcım Caddesi, Seyhan Sokak, Tahtalı Küme Evleri, Tevfik Fikret Caddesi, Yalı Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Zafer Caddesi, Zeki Öztaş Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
04 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenice, Akdeniz Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 09:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Kalabak │ Yenice, 3300/1. Sokak, 3306/2. Sokak, 3307. Sokak, 3364, Akdeniz Sokak, Akmeşe, Bağcılar Sokak, Begonya Sokak, Çalık Sokak, Cesur Sokak, Göksu Sokak, İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sokak, Kekliktepe Caddesi, Kıraç Sokak, Lodos Sokak, Manzara Caddesi, Ortanca Sokak, Özgün Sokak, Panaroma Sokak, Sefaköy Caddesi, Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Kalabak │ Yenice, 3300/1. Sokak, 3306/2. Sokak, 3307. Sokak, 3364, Akdeniz Sokak, Akmeşe, Bağcılar Sokak, Begonya Sokak, Çalık Sokak, Cesur Sokak, Göksu Sokak, İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sokak, Kekliktepe Caddesi, Kıraç Sokak, Lodos Sokak, Manzara Caddesi, Ortanca Sokak, Özgün Sokak, Panaroma Sokak, Sefaköy Caddesi, Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 04 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuşçular, 8025. Sokak, 8033. Sokak, 8035. Sokak, 8035/1. Sokak, 8036. Sokak, 8040. Sokak, 8042. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi