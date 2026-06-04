Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek
İstanbul'da güne susuz başlayan 18 mahallede İSKİ'nin arıza mesaisi sürüyor. Esenyurt ve Kartal başta olmak üzere 7 ilçede yer yer 7 saati bulan kesintiler yaşanıyor.
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4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul'un 7 ilçesinde 18 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Ataşehir (1)
- Bahçelievler (1)
- Esenyurt (1)
- Eyüpsultan (1)
- Kartal (1)
- Pendik (2)
- Üsküdar (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Zeytinburnu
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 07:00 - 12:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kayışdağı │ İnönü
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:29 - 12:00 │ Süre: 2 saat 31 dakika
- Konum: Kocasinan
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:38 - 17:00 │ Süre: 7 saat 22 dakika
- Konum: Necip Fazıl Kısakürek │ Şehitler
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:46 - 12:00 │ Süre: 2 saat 14 dakika
- Konum: Akşemsettin
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:32 - 12:00 │ Süre: 2 saat 28 dakika
- Konum: Cumhuriyet │ Gümüşpınar │ Hürriyet │ Orta │ Soğanlık Yeni │ Uğur Mumcu │ Yakacık Yeni │ Yakacık Çarşı
- Sebep: Terfi merkezi arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:50 - 13:30 │ Süre: 2 saat 40 dakika
- Konum: Güllübağlar
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:52 - 17:00 │ Süre: 6 saat 8 dakika
- Konum: Velibaba │ Yayalar
- Sebep: Elektrik altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm şebeke hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:06 - 14:00 │ Süre: 2 saat 54 dakika
- Konum: Selami Ali
- Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi