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Halk TV Türkiye Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek

Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek

İstanbul'da güne susuz başlayan 18 mahallede İSKİ'nin arıza mesaisi sürüyor. Esenyurt ve Kartal başta olmak üzere 7 ilçede yer yer 7 saati bulan kesintiler yaşanıyor.

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Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

4 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul'un 7 ilçesinde 18 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

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Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Ataşehir (1)
  2. Bahçelievler (1)
  3. Esenyurt (1)
  4. Eyüpsultan (1)
  5. Kartal (1)
  6. Pendik (2)
  7. Üsküdar (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Zeytinburnu

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Ataşehir

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 07:00 - 12:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Kayışdağıİnönü
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Bahçelievler

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:29 - 12:00 │ Süre: 2 saat 31 dakika
  • Konum: Kocasinan
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

Esenyurt

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:38 - 17:00 │ Süre: 7 saat 22 dakika
  • Konum: Necip Fazıl KısakürekŞehitler
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:46 - 12:00 │ Süre: 2 saat 14 dakika
  • Konum: Akşemsettin
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:32 - 12:00 │ Süre: 2 saat 28 dakika
  • Konum: CumhuriyetGümüşpınarHürriyetOrtaSoğanlık YeniUğur MumcuYakacık YeniYakacık Çarşı
  • Sebep: Terfi merkezi arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

Pendik

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 10:50 - 13:30 │ Süre: 2 saat 40 dakika
  • Konum: Güllübağlar
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası

Pendik

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 10:52 - 17:00 │ Süre: 6 saat 8 dakika
  • Konum: VelibabaYayalar
  • Sebep: Elektrik altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm şebeke hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 11:06 - 14:00 │ Süre: 2 saat 54 dakika
  • Konum: Selami Ali
  • Sebep: 100 mm şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Su Kesintisi
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