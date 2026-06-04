Halk TV Türkiye Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek

Mega kentin suları kesintiye uğradı: Akşama kadar devam edecek İstanbul'da güne susuz başlayan 18 mahallede İSKİ'nin arıza mesaisi sürüyor. Esenyurt ve Kartal başta olmak üzere 7 ilçede yer yer 7 saati bulan kesintiler yaşanıyor.