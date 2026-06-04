Halk TV Türkiye BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesinti süreleri bazı bölgelerde 9 saati buluyor

BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesinti süreleri bazı bölgelerde 9 saati buluyor İstanbul'da altyapı ve şebeke çalışmaları nedeniyle 22 ilçede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Ataşehir, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Şile başta olmak üzere birçok mahallede planlı kesintilerin süresi yer yer 9 saati bulacak.