BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesinti süreleri bazı bölgelerde 9 saati buluyor
İstanbul'da altyapı ve şebeke çalışmaları nedeniyle 22 ilçede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Ataşehir, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Şile başta olmak üzere birçok mahallede planlı kesintilerin süresi yer yer 9 saati bulacak.
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul'un 22 ilçesinde 56 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (1)
- Ataşehir (6)
- Avcılar (1)
- Bağcılar (1)
- Bahçelievler (6)
- Bakırköy (1)
- Beşiktaş (1)
- Beykoz (2)
- Beylikdüzü (2)
- Beyoğlu (4)
- Büyükçekmece (1)
- Çatalca (2)
- Çekmeköy (1)
- Esenler (2)
- Esenyurt (3)
- Eyüpsultan (6)
- Fatih (1)
- Gaziosmanpaşa (1)
- Güngören (1)
- Kartal (2)
- Küçükçekmece (3)
- Maltepe (4)
- Pendik (5)
- Sancaktepe (3)
- Sarıyer (5)
- Silivri (1)
- Sultanbeyli (1)
- Şile (5)
- Tuzla (1)
- Üsküdar (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Kadıköy
- Kağıthane
- Sultangazi
- Şişli
- Ümraniye
- Zeytinburnu
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ömerli, Prof. Mehmet Bozkurt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sedef
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: 5, Aktepe, Fırat, Dicle, Ali Emiri, Baraj Yolu, Ataşehir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sedef, Ataşehir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Meriç, Ataşehir, Turgut Özal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 15:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Vedat Günyol, Yakut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hicaz, Aynur, Öztürk, Ay, Derya, Leman Ana, Emre, Emek, Kumru, Eren, Kırlangıç, Erdembey, Süzen, Kubilaybey, Gül Kule, Dursunbey, Mithatpaşa, Emirler, Yıldız, Sevilay, Şafak, Çeşmebaşı, Ercan, Çakmakbey, Yılmaz, Erhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Tahtakale
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göztepe, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2283, 2385, 2386, 2387, 2388, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399, Orhan Gazi, İnönü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Bayraklı, Marmara, Naldöken, Sancaktar
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Sıraevler │ Siyavuşpaşa, Sıraevler
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çobançeşme, Kımız │ Fevzi Çakmak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Berrak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Hür, Mahmutbey
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gayrettepe, Hattat Halim, Hoşsohbet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Sevgiseli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tuna
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Baharistan, Bal, Baykuş, Boncuk, Gülnur, Harput, Jale, Kocatepe, Moda, Muhabbet, Mithat Paşa, Nalan, Ordu, Perçem, Saadet, Sarraf, Saydam, Saygın, Seher, Semra, Seçil, Sünger, Süvari, Tatar, Tülin, Ulus, Yakamoz, Ziya Gökalp, Çağrı, Şark, Şenyurt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, Dumlupınar, Emin, Enes, Kınalıkuzu, Çınarlı │ Barış, Peyami Safa │ Adnan Kahveci, Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe, Çamlıtepe
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuloğlu, Altı Patlar, Altıpatlar Çıkmazı, Ağa Hamamı, Ağa Külhanı, Firuzağa Camii, Sıraselviler, Çubukçu Çıkmazı, Çukur Cuma, Çukur Cuma Cami │ Pürtelaş Hasan Efendi, Akyol, Alçakdam Yokuşu, Başkurt, Cihangir, Cihangir Yokuşu, Emanetçi, Güneşli
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir, Alçakdam Yokuşu, Bakraç, Başkurt, Cihangir, Güneşli, Havyar, Kumrulu Yokuşu, Lenger, Matara, Yeni Yuva │ Firuzağa, Defterdar Yokuşu, Hüseyin Ağa Bahçe, Kasatura, Palaska, Türkgücü, Çukur Cuma, Çukur Cuma Cami │ Kılıçali Paşa, Akarsu Yokuşu, Akarsu Çıkmazı, Altın Bilezik, Anahtar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kılıçali Paşa, Batarya, Coşkun, Cihangir Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Hasibe Hanım, Havyar, Kasatura, Kumrulu, Matara, Miralay Çıkmazı, Rıfkı Efendi, Salı Pazarı Yokuşu, Salı Pazarı Çıkmazı, Samanyolu, Sıraselviler, Susam, Tüfekçi Salih, Yeni Yuva, İlyas Çelebi, İlyas Çelebi Camii, Şimşirci
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Pürtelaş Hasan Efendi, Kumrulu Yokuşu, Lenger, Meclis-i Mebusan, Merkep Bağırtan, Samanyolu, Susam, Tekke Yokuşu, Vişne, Özoğul
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, Basınkent, D-100 Karayolu, Düden 1, Eczacılar, Gençer, Güvercinlik, Kudanlı, Sezen Aksu, İstanbul │ Kamiloba, Gazi 1 │ Cumhuriyet, Aras, Gamze, Özlem
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akalan, Cahid, Demokrasi, Fikir Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Karaçukur Çıkmazı, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, İstanbul, İstiklal │ Kalfa, Aycihan, Başakköy, Berk, Dağyenice, Emsal, Eroğlu, Esengül, Garipler Çıkmazı, Hoşgörü Çıkmazı, Hoşnut Çıkmazı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kalfa, Hoşseda, Hicran Çıkmazı, Himmet Çıkmazı, Hitit Çıkmazı, Hizmet Çıkmazı, Mezarlık, Nesrin Çıkmazı, Osmanlı, Rahman, Sadegül, Türbe, Yonca, Üzüm, Şamdan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Gözde
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 00:30 - 06:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Oruçreis, Tekstilkent
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 1044 │ Birlik, 792, 794, 795, 796 │ Kemer, 925, Kemer
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bağlarçeşme, Bağlarçeşme │ Pınar, 1224, 1226
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz, 3007, 3008, 3011, 3017 │ Güzelyurt, 2114, 2124, 2126, Ertuğrul Gazi, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt │ Mehmet Akif Ersoy, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 2070, 2120, Ufuk │ Mehterçeşme, 1818 │ Mevlana, Yıldırım Beyazıt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 19:00 - 21:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Namık Kemal, 103, 169, 184
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Mimar Sinan, Çatal Çiftlik
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mithatpaşa, Fırat, Karaçam, Kemer, Mihmandar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Alibeyköy, 2. Camii, Dutluk, Gaziosmanpaşa, Ihlamur, Kardeş, Vardar, Çeşme │ Karadolap, Namık Kemal, Şençalar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Esentepe, 1. Gelincik, 1. Lavanta, 1. Nergis, 2. Bahçe, 2. Gül, 2. Papatya, 29 Mayıs, 3. Cami, 3. Kasımpatı, Defne, Duman, Egemenlik, Erhan, Gaziosmanpaşa, Kardelen, Maçka, Portakal, Selin, Sürmeneliler, Yıldırım Beyazıt, Yıldız Tabya Alibeyköy, Derya, Karakolüstü, Silahtarağa, Gökdeniz, Gür
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Esentepe, Kardelen, Kırmızıgül, Osmanpaşa Çıkmazı │ Karadolap, Gaziosmanpaşa │ Sakarya, 3. Başak, Atik, Karakolüstü, Silahtarağa, Yıldız Tabya Alibeyköy │ Emniyettepe, Fil Köprüsü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Düğmeciler, Akasya, Altunizade Bağ, Ayten, Celeboğlu, Düğmeciler │ Rami Cuma, Altunizade Bağ, Ayten, Silahtar Hüseyin │ Topçular, Altunizade Bağ
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şehremini, Ahmet Vefikpaşa, Vezir
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, Cengiz Topel, Şakir Zümre │ Yeni Mahalle, 503, Köşk │ Şemsipaşa, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, Cengiz Topel, Şakir Zümre
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sanayi, Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık, Yunus Emre
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ceylan, Önder, Şeftali, Zafer, Barış
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kumlar, Tekel, Özyuva, Tokgöz, Turgut Özal, Işıldar, Uygar, Alagül, İpekböceği, Nazlı, Sandalcı, Çanakkale, Akdeniz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kanarya, Bakırcın, Bozdoğan, Şahin
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İnönü, 1. Kubilay, Magosa, Maslak Çeşme, Yaşardoğu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İnönü, Muammer Aksoy, Çağdaş
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Engin, Hikmet, İncilik, Sakarya, Atatürk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Tarçin Çıkmazı, Karakaş, Bağdat, Esenyurdum Çıkmazı, Esenyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nida, Santral, Kumru, Sülün, Sakarya, Şahin, Tolga, Cevahir, Nermin, Sağlıklı, Ergenekon
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ergenekon, İnönü, Sağlıklı, Cevahir, Sülün, Kumru, Nermin, Tolga, Feyzullah
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Reyhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Özgür
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Petek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yenikent, Eftelya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Zülal, Yunus Emre, Evliya Çelebi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Geylani, Gazali, Kaleburcu, Zerafet, İhvanlar, Şiir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Güvercin, Çizmeci, Beraat, Hacıoğlu, Gazi Yücel, Selamet, Kurban, Bosna, Bıldırcın, Çamlık, Mızrak, Çağlayan, Yörük, Marmara
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Uyanık, Şehit Yücel Urun, Geylani, Şahin, Susam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 16:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kumköy, Akbelen, Akel, Aktaş, Alabalık, Altıntepe, Aros, Arslan Burnu, Bademli, Bektaş, Cambaz, Cerrah Hasan Bey, Dede, Dumanlı, Dik, Filika, Güzel Geçit, Kale, Kamışlık Deresi, Karadağ, Körfez, Kütüklü, Meciç Kaptan, Muzaffer Çıkmazı, Peri Yaylası
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 16:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kumköy, Seymen Ağa, Sorkun, Su Çiçeği, Tahlisiye, Tambura, Taşkın, Topuk, Ulu Yaylası, Veysel Vardal, Zabit, Çakırgümüş, Çamiçi, Çevik, İmam Ali, İskandil
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ayazağa, 130, 136, Mustafa Kemal Atatürk, Şehit Ersin Kurt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Boğaziçi Park Evler, Biçer, Tatar │ Rumeli Kavağı, Rumelifeneri
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, 600, Akik, Dirhem, Diyar, Güzel, Hayati, Kavaklı, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç │ Yeni, Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sincan, Sayar, Mülk, Şahlan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Pehlivan, Acısu, Akça Erik, Hanedan, Emsal, Kabakoz, Akçakese, Göçeli, Kışla Bayırı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Kolçak, Kafkala, Köyiçi, Ayaz, Karaahmet, Karamandere, Evrim, Nebi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Tomurcuk, Ekim, Çayırlar, Dekor, Yosun, Fide, İmrenli, Boya Taşı, Eyüpoğlu, Bostanlar, Tarlabaşı, Çakır, Manşar, Sınır, Göksu, Çeşme Arkası, Şanlı Zafer, Aktif, Karan, Çabuk, Kışlak, Hamarat, Temel, Karabeyli, Denizkızı, Ubeyli, Evrenli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Güneş, Yeşilvadi, Rumeli, Saray, Konak, 18 Mart, Namazgah, Kıbrıs Pınarı, Yaşam, Topallar, Sabah, Kazancılar, Mukaddes
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yunus Emre, Mücevher, Şirin, İyidere, Yiğit, Cengaver, Kıbrıs, Seyran, Savaş, Mert
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şehit Bekir Demir, Sertaç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mareşal, Alaattin Yavaşça, Yeşil Kanarya, Başkan, Basın, Mustafa Pehlivan, Denizmen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Şehit Erol Olçok, Selami Değirmeni, Payanda, Allame, Nuhkuyusu, Gazi, Reisül Küttap, Mahir İz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları