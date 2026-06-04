İstanbul barajları geriliyor: Bayram dönüşü sıcaklarda su tüketimi fırladı

İstanbul barajlarında doluluk her gün biraz daha geriliyor. 4 Haziran itibarıyla oran yüzde 70,30 seviyesine indi.

İSKİ'nin son 14 günlük tüketim grafiğine göre 3 Haziran'da arıtma tesislerinden şehre 3,38 milyon metreküp su verildi. Mayıs sonunda bayram etkisiyle 2,7 milyon metrekübe kadar düşen günlük tüketim, haziranda gelen sıcaklarla birlikte yeniden sıçradı. Temmuzda bu rakamın 3,5 milyon metreküpü aşması ve geçen yıl 24 Temmuz'da kırılan 3,75 milyon metreküplük rekorun zorlanması bile mümkün.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (4 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %95,72

%95,72 Darlık Barajı: %89,85

%89,85 Elmalı Barajı: %93,71

%93,71 Terkos Barajı: %59,08

%59,08 Alibey Barajı: %65,24

%65,24 Büyükçekmece Barajı: %53,05

%53,05 Sazlıdere Barajı: %43,04

%43,04 Istrancalar Barajı: %25,16

%25,16 Kazandere Barajı: %55,07

%55,07 Pabuçdere Barajı: %52,05

İSTANBUL SUSADI:YAZIN SUYA HASRET KALACAK MIYIZ?

İstanbul'un yeterli olmayan baraj kapasitesinde dengeyi sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörleri, İSKİ verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında İstanbul'a toplam 384,69 milyon metreküp su aktarıldı. Bu rakam, barajlardaki 610 milyon metreküplük stoğun yüzde 63'üne karşılık geliyor.

Regülatörlerin önemi rakamlarla daha net anlaşılıyor. Geçen yıl İstanbul kuraklık kriziyle boğuşurken Melen ve Yeşilçay'dan yıl boyunca toplam yaklaşık 567 milyon metreküp su alınmıştı.

Barajların yüzde 17'ye gerilediği dönemde kenti ayakta tutan büyük ölçüde bu dış kaynaklardı. 2023'te ise kuraklığın daha da şiddetli olduğu dönemde bu iki kaynaktan çekilen su 748 milyon metreküpe kadar çıkmıştı.

Yıl sonuna kadar Melen'in 575 milyon metreküplük kapasitesiyle birlikte toplam transferin 500-600 milyon metreküpü geçmesi bekleniyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İstanbul'un barajları tek başına şehrin su tüketim oranını bir yılı karşılayamıyor. Suyun azaldığı durumlarda Melen ve Yeilçay regülatörlerinden takviye yapılıyor. İstabul'da yaza barajlar ne kadar dolu girerse Melen ve Yeşilçay'a bağımlılık o kadar azalıyor, kuraklık riski de azalıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Baraj doluluk oranı, barajdaki su miktarının, barajın taşıyabileceği azami miktara oranı. Yağışlar, tüketim ve buharlaşma bu rakamı her gün değiştiriyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN AYNI DEĞİL?

Barajın dibinde pompalanması mümkün olmayan su katmanına ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu katmanı da sayıyor, aktif doluluk ise yalnızca gerçekten kullanılabilecek suyu gösteriyor.

İSTANBUL'UN YAZ BOYUNCA NE KADAR SUYA İHTİYACI VAR?

İstanbul'un yıllık su tüketimi yaklaşık 1,1-1,2 milyar metreküp. Tüm barajların toplam kapasitesi ise 868 milyon metreküp. Yani barajlar yüzde 100 dolu olsa bile İstanbul'a ancak 8-10 ay yetiyor. Açığı Melen ve Yeşilçay regülatörleri kapatıyor. İstanbul'un yaz aylarını rahat geçirebilrmesi için en az yüzde 70 doluluk sınırında olması gerekiyor.

DOLULUK ORANI DÜŞÜNCE GÜNLÜK HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Doluluk oranları düştüğünde önce su basıncı zayıflıyor, üst katlara su çıkmakta güçlük yaşanıyor. Ardından belirli saatlerde kesintiler başlayabiliyor. 2025 Aralık ayında doluluk oranı yüzde 17'ye düştüğünde İstanbul bu aşamaların eşiğine geldi.

BARAJLARDAKİ SU YALNIZCA İÇME SUYU İÇİN Mİ?

stanbul'un 10 barajı içme ve kullanma suyu üretimine ayrılmış durumda. Tarımsal sulama veya enerji üretim payları yok denecek kadar az. Su, İSKİ arıtma tesislerinde işlenip şebekeye veriliyor.