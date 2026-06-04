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Halk TV Türkiye BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı

BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, 4 Haziran 2026 Perşembe günü şehrin 4 ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. Diğer 13 ilçede ise planlanmış bir kesinti bulunmuyor.

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BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı

4 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

4 Haziran 2026 Perşembe günü Bursa'nın 4 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Karacabey (1)
  2. Mustafakemalpaşa (1)
  3. Nilüfer (1)
  4. Yıldırım (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Büyükorhan
  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Osmangazi
  • Yenişehir

4 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Sultaniye
  • Sebep: Depo temizliği

4 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Pazartesi - 7 Haziran 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye
  • Sebep: Kanalizasyon çalışması kapsamında içme suyu hatlarında arıza

4 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Konak, Kır Sokak
  • Sebep: Arıza

4 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akçağlayan, Badem Sokak
  • Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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