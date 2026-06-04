Halk TV Türkiye BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı

BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, 4 Haziran 2026 Perşembe günü şehrin 4 ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. Diğer 13 ilçede ise planlanmış bir kesinti bulunmuyor.