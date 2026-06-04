BUSKİ'den bugün için su kesintisi listesi: Etkilenecek caddeler ve çalışma saatleri açıklandı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, 4 Haziran 2026 Perşembe günü şehrin 4 ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. Diğer 13 ilçede ise planlanmış bir kesinti bulunmuyor.
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4 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü Bursa'nın 4 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Karacabey (1)
- Mustafakemalpaşa (1)
- Nilüfer (1)
- Yıldırım (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Orhaneli
- Orhangazi
- Osmangazi
- Yenişehir
4 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Sultaniye
- Sebep: Depo temizliği
4 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Pazartesi - 7 Haziran 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye
- Sebep: Kanalizasyon çalışması kapsamında içme suyu hatlarında arıza
4 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Konak, Kır Sokak
- Sebep: Arıza
4 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akçağlayan, Badem Sokak
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi