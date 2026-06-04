Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye ASKİ açıkladı: 10 mahalle için akşama kadar kesinti uyarısı verildi

ASKİ açıkladı: 10 mahalle için akşama kadar kesinti uyarısı verildi

Ankara'da 4 Haziran Perşembe günü Çankaya, Kahramankazan, Pursaklar ve Yenimahalle'de su kesintileri yaşanacak. Şebeke ve ana boru arızaları nedeniyle çalışmalardan 10 mahalle etkilenecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ASKİ açıkladı: 10 mahalle için akşama kadar kesinti uyarısı verildi

4 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

4 Haziran 2026 Perşembe günü Ankara'nın 4 ilçesinde 10 mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

Ankara barajlarına 1 aylık su 3 günde geldiAnkara barajlarına 1 aylık su 3 günde geldi

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Çankaya (1)
  2. Kahramankazan (1)
  3. Pursaklar (1)
  4. Yenimahalle (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Beypazarı
  • Çamlıdere
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Gölbaşı
  • Güdül
  • Haymana
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar

4 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Aşağı ÖveçlerHuzurAtaGökkuşağıCevizlidere, 1218 Cadde
  • Sebep: Q300 içme suyu hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba - 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 14:15 - 19:00
  • Konum: DağyakaSaray, Atom Cadde, TAİ HAB Bölgesi, 164
  • Sebep: 700'lük içme suyu ana iletim hattı arızası

4 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mimar SinanFatih, Pir Sultan Abdal Cadde
  • Sebep: Arıza

4 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Macun, 204 Cadde
  • Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro