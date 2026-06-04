ASKİ açıkladı: 10 mahalle için akşama kadar kesinti uyarısı verildi
Ankara'da 4 Haziran Perşembe günü Çankaya, Kahramankazan, Pursaklar ve Yenimahalle'de su kesintileri yaşanacak. Şebeke ve ana boru arızaları nedeniyle çalışmalardan 10 mahalle etkilenecek.
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4 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü Ankara'nın 4 ilçesinde 10 mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Çankaya (1)
- Kahramankazan (1)
- Pursaklar (1)
- Yenimahalle (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Sincan
- Şereflikoçhisar
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aşağı Öveçler │ Huzur │ Ata │ Gökkuşağı │ Cevizlidere, 1218 Cadde
- Sebep: Q300 içme suyu hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba - 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:15 - 19:00
- Konum: Dağyaka │ Saray, Atom Cadde, TAİ HAB Bölgesi, 164
- Sebep: 700'lük içme suyu ana iletim hattı arızası
4 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mimar Sinan │ Fatih, Pir Sultan Abdal Cadde
- Sebep: Arıza
4 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Macun, 204 Cadde
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi