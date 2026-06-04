Başkent Elektrik duyurdu: 62 noktada kesintiler akşama kadar sürecek
Başkent Ankara'da 4 Haziran Perşembe günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak. Çankaya, Gölbaşı ve Çubuk dahil 22 ilçede 62 farklı noktayı etkileyecek planlı kesintilerin süresi yer yer 8 saati bulacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü Ankara'nın 22 ilçesinde 62 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Akyurt (4)
- Altındağ (1)
- Ayaş (1)
- Bala (4)
- Çamlıdere (2)
- Çankaya (7)
- Çubuk (6)
- Elmadağ (4)
- Etimesgut (3)
- Gölbaşı (9)
- Haymana (2)
- Kahramankazan (4)
- Kalecik (1)
- Keçiören (2)
- Kızılcahamam (1)
- Mamak (1)
- Nallıhan (2)
- Pursaklar (3)
- Sincan (3)
- Şereflikoçhisar (1)
- Yenimahalle (3)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Beypazarı
- Evren
- Güdül
- Polatlı
4 HAZİRAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü, Eğriekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1779/3, Cumhurbaşkanlığı, Köy İçi, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Bahçe.., Emek, Hasanoğlu, Şehit Olgun Gökmen, Çiftlik, Sanayi, Fidan, Ayaş-Polatlı Yolu, Polatlı 1, Gülami, Burhan Demirbaş, Tekke, Tepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Eğribasan, Tatarhüyük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dağ Evleri, Atatürk...., Beynam, Kale Boğazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Avni Akyol, Bahçeli, 332, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı, Yaylalıözü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğez, Bedirler, Uğurlu, Kızılcaköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepe, Merkez Yediören
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1326, Kabil, 1325, 1314, 1323, 1322, 1324
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 3395, 2406, Alacaatlı Mahallesi, Komut, Alacaatlı, 2410, 2888/1, 3354/1, 2886, 2888/2, 3354, 4916, 2888, 2889/1, 4750, 2408, Selçuk Yula, Anamur, 2861
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İstiklal, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, Karataş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 165, 2673, Çayyolu, Doğan Taşdelen, 1799, 2674
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Cami Küme, İstiklal B Grubu, İstiklal A Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, İstiklal, Karataş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1235, 1282, Lizbon, 1284, 1285
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Haşim, Tebeşir, Sokullu Mehmetpaşa, Narlı, Elmadağı, Mimar, Şeftali, Turna
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü, Eğriekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Aşağı, Çakal, Küpoğlu, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Sökücek, Yeneri, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Dere, Müezzin, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Selim, Akpınar, İskir, Pazen, Yukarı, Köprülü, Yayla, Meydan, Molla Ömer, Kuşburnu, Orta, Çandır
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Eğriekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yukarıobruk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ceylan, Kardelen, İstikbal, Kırkağaç, Şahintepe, Üçevler, Yıldıztepe, Esentepe, Sancak, Sıdıka Uğur
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hüseyin Özcan, İnönü, Papatya, Okul, Haydar Manav, Mustafa Kurt, Tekin, Vezirpınar, Hacı Pınarı, Dilek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Aysun, Barış, Bekir Pehlivan, Yasemin, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Kurşuncu Ali, Sungur, Seyit Özgürlük, Yiğit, Çavuş Ali, Demet, Huzur, Alaylı, Petir, Sütlüce, Ekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gazi Mustafa, Hasan Delice, Belediye, Suçıkan, Yılmaz_1, Yeşildere, Çakmak., Sarıburun, Barbaros., Sarıkaya, Barbaros, Avcılar, Okullar_1, İbrahim Kardak, Su Deposu., Açıkbaş, Yüksel, Koca Hoca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Prof.Dr.Necmettin Erbakan, 4002, 4001
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1733, 1748
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 4002, 4005, 4001, 4000, 4003
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü, Eğriekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Avni Akyol, Bahçeli, 332, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı, Yaylalıözü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İstiklal, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, Karataş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz, Yeniköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Cami Küme, İstiklal B Grubu, İstiklal A Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, İstiklal, Karataş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dağ Evleri, Atatürk...., Beynam, Kale Boğazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii, Velihimmetli Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yaylabağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz, Yeniköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yamak, Evci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Karalar Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, Akçaören, Saraç, 511, Aşağıkaraören, Ciğir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Karalar Merkez, Karalar(İymir)Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 3137, 3114, 3118, Fatih, 3129, 3135, Fatih Sultan Mehmet, 3132, Osmangazi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 3395, 2406, Alacaatlı Mahallesi, Komut, Alacaatlı, 2410, 2888/1, 3354/1, 2886, 2888/2, 3354, 4916, 2888, 2889/1, 4750, 2408, Selçuk Yula, Anamur, 2861
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğez, Bedirler, Uğurlu, Kızılcaköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1779/3, Cumhurbaşkanlığı, Köy İçi, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz_2, Bahar, Zafer_1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 2, Fatih.., Bağlar 1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksu, Solaklar, Alan, Aliefe, Aşağıbağdere, Aşağıbağlıca, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Belenalan, Beydili, Cendere, Aşağı Çive, Çive, Demirköy, Eğri, Epçeler, Mürküt, İslamalan, Karahisar, Karahisargölcük, Kavakköy, Kulu, Kuruca, Meyildere, Meyilhacılar, Osmanköy, Ozan, Öşürler, Soğukkuyu, Subaşı, Tekke, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Tepe, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Yukarıbağlıca, Yukarıkavacık
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alparslan, Yıldırım Beyazıt., Yıldırım Beyazıt, Kazım Orbay, Antik, Mani
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yıldırım Beyazıt., Havuz, Hisar, Özge, Cengiz Topel, Kardeşler, Mani, Külleci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gazel, Alparslan, İlkiz, Ulvi, Çağatay, Gayret.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Emlak, Erden, Erkut, Kartal, Polatlı 1, Erman, Bahçe.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 1713, 1721
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Üye, Üzeli, Sürgülü, Zafer İçyer, Tolga, 152/1, Sevcan.., Türkan, 1775, 1851, Ünvan, İlgi, Tuna, Tutkun
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ali Babacan, Mescit, Arman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1779/3, Cumhurbaşkanlığı, Köy İçi, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 165, 2673, Çayyolu, Doğan Taşdelen, 1799, 2674
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 4002, 4005, 4001, 4000, 4003
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi