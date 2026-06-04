Ankara barajlarına 1 aylık su 3 günde geldi

Ankara barajlarında yükseliş devam ediyor ama tempo düşüyor. ASKİ'nin 4 Haziran Perşembe günü açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 49,04, aktif doluluk ise yüzde 43,11 oldu.

Barajlardaki toplam su miktarı 713,4 milyon metreküp, aktif kullanılabilir su ise 561,7 milyon metreküp. Bu yıl barajlardaki su oranı, geçen yılın 2,35 katına ulaştı.

Haziran ayının ilk üç gününde barajlara toplam 7 milyon metreküp su girdi. Geçen yılın tüm haziran ayında gelen toplam su miktarı ise sadece 5,6 milyon metreküptü. Ankara'da bu yıl haziran ayında gelen su miktarı 3 günde geçen yılı geride bıraktı.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (4 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,54

%43,54 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %85,51

%85,51 Eğrekkaya Barajı: %81,85

%81,85 Kavşakkaya Barajı: %72,39

%72,39 Çubuk 2 Barajı: %70,65

%70,65 Kurtboğazı Barajı: %33,89

%33,89 Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %5,20

ÇAMLIDERE'YE YÜKLENME ARTTI

ASKİ verilerine göre 4 Haziran'da Çamlıdere'den 650 bin metreküp su çekildi. Bir önceki gün bu rakam 524 bin metreküptü, tek günde yüzde 24'lük bir sıçrama yaşandı.

Kurtboğazı'ndan çekilen su 473 bin metreküp olurken, Kesikköprü'den çekilen miktar 197 bin metreküpe geriledi. Bu dağılım, Ankara'nın su yükünün Çamlıdere'ye doğru kaydığını gösteriyor.

Çamlıdere'de 482,5 milyon metreküp su bulunuyor ve doluluk yüzde 43,54. Aktif su miktarı olan 561,7 milyon metreküp, günlük 1,45 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde yaklaşık 387 günlük rezerve karşılık geliyor.

Geçen yılın aynı tarihinde Ankara toplam yüzde 29,41 dolulukla çok farklı bir noktadaydı. Bu yılki avantaj, başkentin yaz aylarını çok daha rahat geçirmesini sağlayacak. Yine de Çamlıdere'ye artan yüklenme ve tüketimdeki hızlı tırmanma, rahatlamayı erken ilan etmemek gerektiğinin sinyali.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'yı besleyen 9 baraj, üstten alta birbirini dolduran kaskad bir sistem oluşturuyor. Bu zincirin herhangi bir halkasında yaşanan değişim kentin tamamına yansıyor. Geçen sene yaşanan kuraklık Ankara'da bir su krizine neden olmuştu. Barajların doluluk oranı Ankaralılar'ın yaz ve kış aylarını kuraklıkla savaşarak mı, yoksa rakatlayarak mı geçireceğini belirliyor.

DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir barajda biriken suyun, o barajın maksimum kapasitesine oranı yüzde cinsinden hesaplanınca bize baraj doluluk oranını veriyor. Yağışlar, kar erimeleri, günlük tüketim ve buharlaşma bu rakamı sürekli değiştirdiği için oran her gün yeniden hesaplanıyor. Ankara gibi milyonluk kentlerde su yönetimi planlamasının temel göstergesi olarak takip ediliyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajların tabanında, fiziksel yapı nedeniyle çekilip şebekeye aktarılamayan bir su katmanı kalıyor, buna ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca gerçekten musluklara ulaştırılabilecek suyu gösteriyor.

ANKARA BARAJLARINDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Toplam dolulukta yüzde 30'un altı kritik bölge, aktif dolulukta yüzde 20'nin altı ise alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam oranın yüzde 40-50 arasına ulaşması hedefleniyor.

Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık su ihtiyacının yaklaşık 3 katı olduğundan düşük görünen yüzdeler bile ciddi bir su oranına karşılık gelebiliyor. Yine de belirleyici olan her zaman aktif kullanılabilir suyun günlük tüketime oranı oluyor.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE ANKARA'DA NELER YAŞANIR?

Doluluk düştükçe önce şebekedeki basınç zayıflıyor ve üst katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor. Ardından belirli saatlerde veya bölgelerde planlı kesintiler devreye giriyor. Ankara bu sürecin en kritik anını 2025 Aralık'ında yaşadı, aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerilemiş, barajlar fiilen tükenme noktasına gelmişti ve şehirde kapsamlı su kesintileri yaşanmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Başkentin 9 barajı ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlıyor. Tek istisna Kesikköprü Barajı, Kızılırmak üzerindeki baraj aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kentin su yükünün büyük bölümünü taşıyan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi İvedik İSAT'a ulaşıyor.