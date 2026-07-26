4 gündür aranıyordu: 3 çocuk annesi ormanda ölü bulundu

Kağıthane'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre 21 Temmuz akşamı eşi Volkan K. ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Güzeldere Caddesi üzerinden bir taksiye binen 27 yaşındaki genç kadından o andan itibaren bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamaması üzerine endişelenen ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ORMANLIK ALANDA ULAŞILDI

Polis ekipleri, yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini buldu. Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışmalarını ardından kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, cinayet soruşturması kapsamında genç kadının eşi Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, Volkan K.'nin çeşitli suçlardan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AİLE YAKINLARI EVİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Bedriye Karaçay'ın acı haberini alan yakınları, eşinin kız kardeşi Arzu G.'nin evinin önünde toplandı. Kalabalığın giderek artması üzerine bölgeye zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Arzu G.'yi evden çıkararak güvenli bir şekilde emniyete götürdü ve toplanan kalabalığı taşkınlık yaşanmadan dağıttı. (DHA)