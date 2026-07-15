4 gün boyunca tramvay çalışmayacak! Metro İstanbul tarih vererek duyurdu

Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamayla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle hattın bir bölümünde seferlerin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00’dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar sürecek olan çalışma kapsamında seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılacak.

Söz konusu 4 günlük süreçte, Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ulaşım tramvay ile sağlanamayacak.

ÜCRETSİZ İETT DESTEĞİ VERİLECEK

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Güngören-Bağcılar arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleri ile yapılacağı belirtildi. Metro İstanbul’un konuya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde:

"Sayın yolcularımız,

Doğal gaz altyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerimiz; 17 Temmuz Cuma günü 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecektir.

Bu süre boyunca, Güngören-Bağcılar istasyonları arasında seferler ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."