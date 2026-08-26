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Halk TV Türkiye 4 arkadaş yasağa rağmen denize girdi: 3'ü kurtarıldı 1'i kayıp

4 arkadaş yasağa rağmen denize girdi: 3'ü kurtarıldı 1'i kayıp

Kırklareli'de yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi zor anlar yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ekipler ve balıkçılar sayesinde kurtarılırken 1 kişi ise kayboldu.

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4 arkadaş yasağa rağmen denize girdi: 3'ü kurtarıldı 1'i kayıp

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaştan 3'ü, olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor.

DENİZE GİREN 4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün kaymakamlıklarca alınan kararla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yasak kararına rağmen Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Dalgalı denizde 4 kişinin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot sevk edildi.

4 arkadaş yasağa rağmen denize girdi: 3'ü kurtarıldı 1'i kayıp - Resim : 1

BALIKÇILAR VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgedeki balıkçılar da gençleri kurtarmak için denize açıldı.

3 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Yapılan çalışmalarda 2 kişi Sahil Güvenlik, 1 kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 arkadaş yasağa rağmen denize girdi: 3'ü kurtarıldı 1'i kayıp - Resim : 2

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KAYIP KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denizde kaybolan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise havadan helikopter ve dronla, denizde mobil radar ve su altı dalgıç ekipleriyle sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Kaymakam Yasak Kırklareli
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