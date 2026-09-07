4-6 yaş için 2. doz suçiçeği aşısı başladı: Ek doz şart mı, kimler aşılanacak?

Türkiye’de 2013 yılından bu yana 12. ayda tek doz olarak uygulanan suçiçeği aşılama programında değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı, Eylül 2026 itibarıyla aşının ikinci dozunu 48. ay (4 yaş) rutin takvimine dahil ederken, 49-72 ay aralığındaki çocuklar için de yakalama aşılaması başlattı. Aile hekimliklerinin ebeveynleri aşı randevusuna davet etmesiyle birlikte; ek dozun gerekliliği, koruyuculuk oranları, olası yan etkiler ve 7 yaş üstü çocukların durumu kamuoyunun ana gündem maddeleri arasına girdi.

SUÇİÇEĞİ AŞISINDA İKİNCİ DOZ KARARININ GEREKÇELERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan takvim güncellemesini değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, geçmiş yıllara oranla vaka sayılarında dramatik bir artış olmadığını belirtti. Tek doz aşının tek başına yüzde 82 ila 85 oranında koruma sağladığını kaydeden Çağ, buna rağmen kreş ve ilkokul gibi toplu alanlarda dönemsel küçük çaplı vaka artışlarının yaşanabildiğini aktardı. İkinci doz uygulamasının temel amacının virüsün toplumdaki dolaşımını sınırlamak ve okul öncesi dönemde enfeksiyon yayılımının önüne geçmek olduğu vurgulandı.

2. DOZ KARARININ GEREKÇELERİ (UZMAN GÖRÜŞÜ ANALİZİ) Değerlendirilen Kriter Prof. Dr. Yakup Çağ'ın Tıbbi Tespiti Mevcut Vaka Tablosu Önceki yıllara oranla vaka sayılarında dramatik bir artış bulunmuyor. Tek Dozun Koruyuculuğu Tek doz aşı tek başına %82 - %85 gibi yüksek bir koruma sağlıyor. Lokal Yayılım Alanları Kreş ve ilkokul gibi toplu bulunulan alanlarda dönemsel ve küçük çaplı kümelenmeler görülebiliyor. 2. Dozun Temel Hedefi Virüsün toplumdaki dolaşımını sınırlandırmak ve özellikle okul öncesi dönemde enfeksiyon zincirini kırmak.

ZAMANLA DÜŞEN BAĞIŞIKLIK SEVİYESİ VE 2. DOZUN SAĞLADIĞI KORUMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede iki dozlu suçiçeği protokolü uzun süredir uygulanıyor. Medikal verilere göre tek doz aşılanan çocuklarda antikor varlığı 7 ila 10 yıl devam etse de koruyuculuk seviyesinde yıllar içinde değişim gözleniyor:

SUÇİÇEĞİ AŞISI KORUYUCULUK ORANLARI VE ZAMAN TABLOSU Dönem / Aşı Durumu Koruyuculuk Oranı Klinik Tablo İlk Yıl (1. Doz Sonrası) %95 - %97 En yüksek başlangıç bağışıklığı İkinci Yıl ~ %86 Zamanla kademeli gerileme dönemi Sonraki Yıllar (7-10 Yıl) %81 - %86 Antikor seviyesi düşer fakat koruma sürer İkinci Doz Sonrası %98 - %100 Maksimum ve kalıcı toplumsal koruma

AŞI GÜVENLİ Mİ? OLASI HAFİF VE NADİR YAN ETKİLER NELER?

ayda ilk dozunu almış çocuklara 4-6 yaş aralığında ikinci dozun yapılmasının güvenli bir uygulama olduğunu belirten Prof. Dr. Yakup Çağ, yurt dışındaki uzun süreli uygulamaların da bunu gösterdiğini aktardı. Aşı sonrası gözlemlenebilecek reaksiyonlar şu şekildedir:

SUÇİÇEĞİ AŞISI GÜVENLİK PROFİLİ VE OLASI YAN ETKİLER Görülme Sıklığı Olası Belirti ve Reaksiyonlar Yaygın ve Hafif Enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik ve kızarıklık; hafif ateş, halsizlik, huzursuzluk ve suçiçeğine benzeyen hafif döküntüler. Çok Nadir Alerjik reaksiyonlar, ateşli nöbet ve santral sinir sistemi tutulumları.

HASTALIĞI DOĞAL YOLLA GEÇİREN ÇOCUKLARA İKİNCİ DOZ YAPILMALI MI?

Aşılandıktan sonraki süreçte suçiçeğini doğal yolla geçiren ya da geçirdiğinden şüphelenilen çocukların durumu da netlik kazandı. Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz'a kanuşan Prof. Dr. Yakup Çağ, hastalığı geçirmiş çocuklara aşı yapılmasının ek bir tıbbi risk doğurmadığını ve güvenli kabul edildiğini bildirdi.

Buna karşın, çocuğun hastalığı geçirdiğine dair hekim tanısı veya laboratuvar kanıtı bulunuyorsa, doğal bağışıklık güçlü olduğu için ek doza ihtiyaç duyulmayabiliyor. Ancak hastalık geçirdiğine dair kesin bir tıbbi kanıt yoksa ve sadece şüphe bulunuyorsa, aşının yapılması tavsiye ediliyor.

7 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR NEDEN KAPSAM DIŞINDA?

Bakanlığın yürüttüğü ücretsiz aşılama protokolü ve yakalama programı 49-72 ay arasındaki çocukları kapsıyor. 7 yaş ve üzerindeki ilkokul çağı çocukları ise mevcut ücretsiz takvimin dışında yer alıyor.

Prof. Dr. Yakup Çağ, 12. ayda aşılanmış 7 yaş üzeri çocukların bu süreçte suçiçeği geçirdikleri tıbbi olarak kanıtlanmışsa yeniden aşılanmalarına gerek olmadığını belirtti. Hastalığı geçirmemiş ve kanıtı bulunmayan 7 yaş üstü bireylerin korunması için ise ailelerin aşıyı ücretli temin ederek yaptırabileceği ifade edildi.

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ KORUMASI VE ZONA RİSKİ

Uygulamanın yalnızca çocukları korumakla kalmayacağını vurgulayan uzmanlar, toplumdaki virüs yükünün azalmasıyla birlikte aşılanamayan ya da hastalığı ağır geçirme riski taşıyan bireylerin de koruma altına alınacağını kaydetti. Çift doz uygulamasının, ileri yaşlarda suçiçeğine bağlı gelişebilecek sakatlık ve ölüm risklerini düşüreceği, aynı zamanda virüsün sinir köklerine yerleşmesiyle tetiklenen zona hastalığının görülme sıklığını da dolaylı yoldan azaltacağı öngörülüyor.

HASTALIK SONRASI AĞIR KOMPLİKASYON RİSKİ: İSKOÇYA ÖRNEĞİ

Suçiçeği virüsünün oluşturabileceği riskler yalnızca deri döküntüleriyle sınırlı kalmayabiliyor. İskoçya’da 4 yaşındaki Olivia Elliot isimli çocuğun suçiçeği enfeksiyonundan 6 ay sonra kusma ve baş ağrısıyla başlayan süreçte konuşma ve sol tarafında hareket kaybı yaşaması, virüsün yol açtığı tehlikeleri ortaya koydu. Tetkikler sonucunda, suçiçeği virüsünün beyni besleyen damarlarda iltihaplanmaya neden olarak felci tetiklediği belirlendi.

UZMAN UYARISI: SUÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BEYİN DAMARLARINI ETKİLEYEBİLİR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, Varisella-Zoster (suçiçeği) virüsünün beyin damarlarında daralma ve tıkanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. İçağasıoğlu, bu tür inme ve damar tıkanıklığı risklerinin virüs vücuda girdikten sonraki ilk bir yıl içinde (erken dönem) görülebileceği gibi, bir yılı aşan sürelerin ardından (geç dönem) da ortaya çıkabileceğini belirtti.