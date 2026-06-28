38 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Uşak'ta iki katlı bir binanın balkonundan düşen 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam hayatını kaybetti.

Son dönemde artan kadın ölümleri ve kadın cinayetleri nedeniyle, yaşanan bu şüpheli ölüm kamuoyunda büyük bir hassasiyet ve merak konusu oldu.

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sağlam’ın düşme anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurkadın Sağlam’ın cansız bedeni, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın kaza, intihar ya da bir cinayet olup olmadığını netleştirmek için çok yönlü bir soruşturma başlattı. (AA)