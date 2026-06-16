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Halk TV Türkiye 16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi

16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi

İstanbul Sarıyer’de bir AVM'de kafeteryada oturan 35 yaşındaki galerici ve iş insanı Barış A.'yı yanına yaklaşan 16 yaşındaki E.T., "dövmen çok güzel abi" diyerek bacağından yaraladı.

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Sarıyer’de bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici ve iş insanı Barış A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganın olaydan önce "Dövmen çok güzel abi" diyerek Barış A.’nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran cumartesi günü Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir AVM'deki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici ve iş insanı Barış A., kafeteryada oturduğu sırada yanına gelen E.T. ile kısa süre konuştu.

16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi - Resim : 1

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"DÖVMEN ÇOK GÜZEL" DEYİP VURDU

E.T.’nin Barış A.’ya "Dövmen çok güzel abi" dedikten sonra kafeden uzaklaştığı, kısa süre sonra tekrar gelerek yanında bulunan silahla Barış A.’nın bacağına ateş ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi - Resim : 3

Bacağından yaralanan Barış A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi - Resim : 4

SARIYER YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından kaçan E.T.’yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından takip sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.’nün poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki galericiyi AVM'nin ortasında vurdu! "Dövmen çok güzel" deyip yanına geldi - Resim : 5

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. İdris Ü. ile ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)

"TELEGRAM'DAKİ İNFAZ GRUBUNDAN BULDULAR"

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, şüphelinin ilk ifadesinde, Telegram isimli mesajlaşma
uygulamasındaki 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldığı ve kendisiyle bu grup üzerinden iletişime geçilerek 200 bin lira teklif edildiğini söylediği iddia edildi.

Saldırgan ifadesinde şunları dedi:

"Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldım. Burada kendisini tanıtmayan kişiler benimle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçti. İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sarıyer AVM Silahlı Saldırı
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