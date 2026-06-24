35 yaşında başladı şimdi 77'sinde: 42 yıldır başkan hep başkan hep başkan

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun 28. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Seçime katılan delegelerin yeniden güvenini alan mevcut başkan Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

35 YAŞINDA BAŞLADI: ŞİMDİ 77 YAŞINDA!

Bendevi Palandöken, 42 yıl önce 35 yaşında Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği Başkanı seçildi ve günümüzde de görevine devam ediyor.

Ayrıca Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığını 19 yıl, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı'nı ise 36 yıldır yürütüyor.

Palandöken, 42 yıldır rakiplerine kaybetmeden sürekli olarak başkanlık görevine devam ediyor.

BENDEVİ PALANDÖKEN KİMDİR?

1949 yılında Malatya’da doğan Bendevi Palandöken, çalışma hayatına 1962’de Ankara’nın Cebeci semtinde açtığı bakkal dükkanıyla adım attı. Mesleğini yıllardır aynı iş yerinde sürdürmeye devam eden Palandöken, esnaf teşkilatları içinde de uzun yıllara dayanan önemli görevler üstlendi.

1965 yılında Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği Denetim Kurulu’na seçilen Palandöken, 1978-1984 yılları arasında başkanvekilliği yaptı. 1984’te dernek başkanlığına getirilen Palandöken, daha sonra Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini üstlendi ve yapılan tüm genel kurullarda yeniden seçilerek bu görevini sürdürdü.

1978’de kurulan Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını da yürüten Palandöken, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu yönetimine katıldı. Başkanvekilliğinin ardından 1990’da federasyon başkanı seçildi.

TESK yönetimine 1996’da giren Palandöken, 1999’da başkanvekili oldu. 2007’de Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçilen Palandöken, 2014 yılında yeniden bu göreve getirildi. Ayrıca AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Eş Başkanlığı, MEKSA Başkanlığı, KOSGEB İcra Komitesi Üyeliği, SGK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok önemli görevde bulundu ve bulunmaya devam etmektedir.