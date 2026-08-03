335 metrelik dev gemiden binlerce turist indi: Sokaklar dolup taştı

Malta bayrağı taşıyan “Aroya” isimli dev kruvaziyer, Muğla’nın Marmaris ilçesine 3 bin 633 turistle geldi.

İstanbul’dan yola çıkan 335 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris’e vardı.

GEMİDEN 3 BİN 633 YOLCU İLE BİN 181 PERSONEL İNDİ

Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaşan dev gemide 3 bin 633 yolcu ile bin 181 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra limanı terk eden turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı dolaşarak tarihi ve turistik noktalara ziyarette bulundu. Bazı yolcular ise cip safarisiyle Dalyan turuna katıldı.

SIRADAKİ DURAK BODRUM

“Aroya”, Marmaris ziyaretinin ardından Muğla’nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum’a doğru yola çıkacak. (AA)