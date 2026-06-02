333 metrelik dev gemi ilçeye binlerce turist getirdi!

333 metre uzunluğundaki “MSC Divina” adlı kruvaziyer, Muğla’nın Marmaris ilçesine demir atarak 3 bin 931 turist getirdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi, Panama bayraklı “MSC Divina” adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 931 turisti ağırladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden hareket eden 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili’ni gezerek bölgeyi keşfetti.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik noktaları gruplar halinde gezen yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Birçok turistin Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına katıldığı belirtildi.

Marmaris’e gelen MSC Divina adlı kruvaziyerin bir sonraki durağının ise İtalya’nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

