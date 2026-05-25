33 kedinin öldürüldüğü olayda başsavcılığın itirazı kabul edildi: Veteriner yeniden gözaltında

İzmir'de 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan veteriner Hakan E. adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan Hakan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Hakan E.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına itiraz eden başsavcılığın başvurusu kabul edildi. Hakan E, polis ekiplerince yeniden yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu karara yapılan itiraz üzerine dosya kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde; İzmir 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabulü ile şüpheli veteriner H.E. yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.