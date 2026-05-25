Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 33 kedinin öldürüldüğü olayda başsavcılığın itirazı kabul edildi: Veteriner yeniden gözaltında

33 kedinin öldürüldüğü olayda başsavcılığın itirazı kabul edildi: Veteriner yeniden gözaltında

İzmir'de öldürülen 33 kedi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan veteriner Hakan E. adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Başsavcılığın itirazının olumlu sonuçlanmasıyla Hakan E. yeniden gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Haber Merkezi
Haber Merkezi Editör
33 kedinin öldürüldüğü olayda başsavcılığın itirazı kabul edildi: Veteriner yeniden gözaltında
Son Güncelleme:

İzmir'de 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan veteriner Hakan E. adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan Hakan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
33 kedinin katledilmesinde skandal karar: Başsavcılık itiraz etti33 kedinin katledilmesinde skandal karar: Başsavcılık itiraz etti

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Hakan E.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına itiraz eden başsavcılığın başvurusu kabul edildi. Hakan E, polis ekiplerince yeniden yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu karara yapılan itiraz üzerine dosya kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde; İzmir 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabulü ile şüpheli veteriner H.E. yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Kedi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro