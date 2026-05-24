33 kedinin poşetlerde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan veteriner, mahkemece serbest bırakıldı. Karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan jet itiraz geldi.

33 kedinin katledilmesinde skandal karar: Başsavcılık itiraz etti

İzmir'in Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, poşetlerin içinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, bazıları henüz yavru olan toplam 33 kedinin ölü olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ VETERİNER HEKİM GÖZALTINA ALINDI

33 kedinin ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın şüphelisi olarak belirlenen veteriner hekim Hakan E. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hakan E., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"KASTEN ÖLDÜRME" VE "ÇEVREYİ KİRLETME" SUÇLAMASI

Adliyeye sevk edilen veteriner hekim Hakan E., iki ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında "Çevreyi kasten kirletmek" ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamaları yöneltildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI, BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen veteriner hekim Hakan E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamuoyunda tartışma yaratan bu kararın hemen ardından yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği serbest bırakma kararına resmi olarak itiraz ettiğini bildirdi. Soruşturma süreci devam ediyor. (DHA)

