300 milyonu aşkın vurgun: Hayali ihracat yapılan Bulgar şirketin adresinde boş arsa çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen şubat ayı ortasında operasyona dönüştürdüğü soruşturma tamamlandı. 15’i tutuklu 33 kişiye dava açıldı. Bu kişiler, Merkez Bankası’nı (MB) ve Maliye’yi dolandırmakla suçlanıyor. Dava dosyasında göre, şebekenin bulduğu yöntem ise dikkat çekici.

MB’nin ihracatçı firmalara sağladığı yüzde 2’lik döviz dönüşüm desteği uygulaması, şebeke için bir tür haksız kazanç kapısı oldu. Vergi Denetim Kurulu raporuna göre MB haksız olarak alınan döviz dönüşüm desteği 222 milyon TL 235 bin TL. Şebeke, döviz dönüşüm desteği yanı sıra hayali ihracat yoluyla da 90 milyon liralık da haksız KDV iadesi aldı. Şebeke bu süreçte 9 milyar lirayı aşkın da sahte fatura düzenledi.

SAVCILIĞA GÖRE ALTUNBAŞ KARDEŞLER ÖRGÜT LİDERİ

İddianameye göre, anılan süreçte şebekenin liderliğini Altun Gold AŞ’nin tutuklu sahibi Onur Altunbaş ile ağabeyi Uğur Altunbaş yaptı. Yönetici konumdaysa Cem Altunbaş, Orhan Vuran, Deniz Kozak ve Yaşar Durmaz yer aldı. Kozak firari konumda. Tutuksuz Yaşar Durmaz ise soruşturmanın ihbarcısı konumunda.

Deniz Kozak firari konumda.

BULGAR ŞİRKETİN ADRESİNDE BOŞ ARSA ÇIKTI

Hayali ihracat için kurulan mekanizma ise dikkat çekici. Deniz Kozak’a ait Ata Deniz Metal AŞ ve Deniz Sera San. şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Türkmenistan, Kırgızistan ve Bulgaristan’a yaptığı ihracatlar da mercek altına alındı.68 milyon TL ihracat yapılmış görünen Bulgar Gergo Balogh adındaki şirketin adresinde boş bir arsa çıktı. Yine, 5 milyar 637 milyon TL ihracat yapılmış gösterilen Hong Kong’da kurulu SSLT International şirketine de herhangi bir hizmetin verilmediği belirlendi.

İsmail Efe Eker.

1 MİLYAR DOLARA YAKIN ‘KARA PARA’ GETİRDİLER

Merkez Bankası’ndan döviz dönüşüm desteği alabilmek için 1 milyar dolara yakın para Türkiye’ye getirildi. Bu paranın 150 milyon doları yolcu beraberinde, 850 milyon dolara yakını ise 30’u aşkın ülkeden bankalar yolu ile şirketlerin hesabına geldi. Bu süreci organize eden ismin Onur Altunbaş olduğu kaydediliyor. Söz konusu para için “Kaynağı belirsiz kara para” değerlendirmesi öne çıkıyor.

Onur Altunbaş ile Uğur Altunbaş 'örgüt lideri' olmakla suçlanıyor.

KURYELER, VALİZLERLE DOLAR GETİRDİ

Kuryelik yaptığı anlaşılan Barış Bağlan, Nakit Beyan Formu ile Ata Deniz Metal AŞ adına 6 milyon 54 bin dolar, Ferhat Acıbuca 6 milyon dolar, amcası Şeyhdavut Acıbuca 4 milyon dolar, Emirhan Ganimet 6 milyon dolar, Muhammet Taş ise 3 milyon dolar getirdi. Bu kişiler verdikleri ifadelerde, getirdikleri paralara karşılık 300-400 dolar aldıklarını kaydetti. Para taşıma işi yapan 5 kişiden 4’ü tutuklu durumda. Barış Bağlan hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Kırgız asıllı Abdulmazhit Abdulpatta Ugli de Orhan Vuran’ın şirketi Çelik Konstrüksiyon adına 4 milyon dolar getirdi.

Ceylan Akın ile eski eşi Yaşar Durmaz'a da dava açıldı.

300 MİLYON LİRAYI AŞKIN VURGUN!

Kamunun 300 milyon liradan fazla dolandırıldığı süreçte, bazı bankacılar ile vergi memurlarının da şebeke ile ortak hareket ettiği iddia edildi. Deniz Kozak’ın, özel bir bankada çalışan ve döviz dönüşüm desteği işlemlerinde yardımcı olan D. P. K.’nin hesabına bu süre bir çok kez para gönderdiği bilgisi iddianamede yer aldı. Yaşar Durmaz da ifadesinde, Antalya Vergi Dairesi Grup Müdürü H. A.’ye, 2023 Aralık dönemi KDV iadesi için 4 milyon TL rüşvet verildiğini iddia etti. İddianamede, iddialar için “araştırılmalı” denildi.

Onur Altunbaş tutuklu durumda.

İddianamede, Altun Gold AŞ, Altun Sanal Mağaza, Ata Deniz Metal AŞ, Bağdatlı Boya ve Kimya, Deniz Sera Sanayi, Hanedar Metal, Muti Demir Çelik Konstrüksiyon Yapı AŞ’ye, ‘aklama’ suçu kapsamında tedbir uygulanması talep edildi.